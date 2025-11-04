الأنبا ميخائيل يجتمع بالمرشحين للكهنوت بدير الأنبا برسوم العريان

اجتمع نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، مع المرشحين للكهنوت، وذلك في دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وجاء اللقاء في أجواء روحية مملوءة بالبركة، حيث حرص نيافته أن تكون بداية طريق خدمتهم من داخل دير شفيع الإيبارشية، القديس الأنبا برسوم العريان.

وساد اللقاء روح الأبوة والمحبة المعهودتين من نيافة الأنبا ميخائيل، الذي قدّم للمرشحين كلمات توجيهية وتشجيعية حول قدسية الخدمة ومسؤوليتها.

ويهنئ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد ميلاده وذكرى القرعة الهيكلية، مصلين إلى الله أن يمنح قداسته الصحة وطول الأيام، ويبارك خدمته لأجل الكنيسة المقدسة ووطننا العزيز مصر.

كما يتقدم نيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بخالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد ميلاده الثالث والسبعين الموافق ٤ نوفمبر ١٩٥٢، وتذكار ظهور القرعة الهيكلية.