كل ماتريد معرفته عن شهادة الـبُـورد المـصري في الطب

المجلس الصحي المصري ، هي هيئة عامة خدمية له شخصية اعتبارية مستقلة تم إنشاءه بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في جمهورية مصر العربية في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية.

شهادة البورد المصري

هي شهادة يمنحها المجلس الصحي المصري لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد إجتياز البرامج التدريبية والإختبارات الموحدة لكل تخصص من التخصصات الصحية، وهي شهادة مهنية تخصصية عليا يعتمد التدريب بها على إكتساب المهارات الموثقة والعلوم اللازمة لممارسة التخصص الصحي، ويُؤهل حامل الشهادة لممارسة التخصص والكفاءة اللازمة لممارسة طبية وصحية آمنة، فضلاً عن الترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحي العاملين بوزارة الصحة، وتغيير التوصيف الفني لهم بالنقابة المعنية.

يكون البرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة البورد المصري علمي وعملي طبقاً لمنهج علمي تدريبي متكامل قائم على إكساب المُتدرب الكفاءة اللازمة لممارسة صحية آمنة، وبحد أدني من المدة التدريبية يُحددها المنهج العلمي لكل تخصص، ويهدف إلي زيادة المعلومات والمعرفة واكتساب مهارات إكلينيكية وفنية وتطوير وتعديل السلوك المهني للأفضل بما يرفع مستوى المُتدرب.

يُمارس المتدرب بالبورد المصري عمله بالمستشفى أو المركز التدريبي المُعتمد، وذلك وفقاً للحقوق والواجبات الفنية المُقترحة من المجلس العلمي المُختص والمُعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، وعلى أن يتم زيادة المسئوليات الفنية للطبيب بما يتناسب مع الخبرة التي يكتسبها والعام التدريبي طبقاً للمحتوى العلمي للتخصص بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية الأخرى.

يقوم بالتدريب مدربون (مُعتمدون من المجلس الصحي المصري) مستوفيين لشروط الإعتماد وفقاً للمعايير المُقررة، ويتم إختيارهم تبعاً لكفاءتهم وتحت إشراف مُباشر لمشرفين علميين (من الأساتذة الجامعيين أو الاستشاريين في التخصص)، ويتم التدريب بإحدى المستشفيات أو المراكز المُعتمدة للتدريب من المجلس، ويعتمد التدريب على إكتساب المهارات المُوثقة وعلى أساس التدريب من خلال العمل بالإضافة إلى المحاضرات النظرية وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة والأنشطة التدريبة الأخرى.

يُدون كل متدرب الأنشطة العملية والعلمية التي قام بها، ويتم إعتماد تسجيل الأنشطة من المدرب المُعتمد المسئول، أولاً بأول طبقاً للخريطة التدريبية، ويجب إستيفاء أعداد مُحددة لكل مهارة عملية أو أنشطة عملية لكل تخصص، طبقاً للمحتوي الذي يُحدده المنهج العلمي لكل تخصص وبصورة جيدة قبل السماح للمتدرب بدخول الإمتحان النهائي.

يُنظم المجلس الصحى المصرى أعمال التقييم والإمتحانات لقياس التحصيل العلمي ومهارة وخبرة وسلوك المُتدرب، ويضع كل مجلس علمي لكل تخصص معايير التقييم والإمتحانات وفقاً للسياسة العامة التي يعتمدها مجلس الإدارة، وبما يتماشى مع مُستجدات وتطوير طُرق التعليم والتقييم العلمي.

تشمل طرق التقييم والإمتحانات جميع السُبل التقليدية والحديثة للتقييم بما في ذلك الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية والإكلينيكية والتقييم على رأس العمل (workplace based assessment) والإمتحانات من خلال الحاسب الآلي وعبر منصة التعليم الإلكتروني وما يُستجد، ويجوز في ذلك إستقدام أساتذة وخبراء من العرب والأجانب للوفاء بتلك المهمة - وذلك في ضوء القواعد المُقررة-.

مجلس الإدارة: - مجلس إدارة المجلس الصحي المصري بتشكيله المنصوص عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

السلطة المُختصة: - رئيس مجلس إدارة المجلس الصحي المصري-الرئيس التنفيذي للمجلس.

الأمانة العامة للمجلس: - يرأسها أمين عام المجلس، وتقوم بعملها وفقاً للقرار المُنظم والصادر من الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

اللجنة العلمية العليا للبورد المصري: - لجنة مُشكلة من قِبل مجلس الإدارة، تُشرف على جميع الأنشطة التدريبية المُقدمة في التخصصات الصحية للحصول على شهادة البورد المصري.

المجلس العلمي: - يُشكل مجلس الإدارة مجلساً علمياً لكل تخصص صحي بالبورد المصري، يقوم بالدور المنوط به قانوناً ولائحياً بالنسبة للعملية التدريبية للمتدربين للحصول على شهادة البورد المصري.

الجهات القائمة على التدريب: -

هي جهات يعتمدها مجلس إدارة المجلس الصحي المصري كجهات منظمة لتدريب البورد المصري طبقاً للمناهج العلمية التي يعتمدها مجلس الإدارة، وتكون مسؤولة عن:

تلقي طلبات التسجيل بالبرامج التدريبية بمختلف التخصصات الصحية للبورد المصري.

تنسيق المتقدمين للإلتحاق بالبورد المصري، وتوزيعهم على المراكز التدريبة المُعتمدة من قِبل مجلس الإدارة، طبقاً للمنهج العلمي وخارطة التدريب المُعتمدة من المجلس.

مُتابعة وتقييم المتدربين والتأكد من استيفاؤهم لمُتطلبات التدريب طبقاً للمنهج العلمي وخارطة التدريب المُعتمدة من المجلس الصحي المصري.

إصدار شهادات إتمام التدريب للبورد المصري، والتي تكون لازمة لدخول الإمتحان النهائي للبورد المصري.

شروط إعتماد الجهات القائمة على التدريب: -

تتقدم الجهة التي ترغب في الإعتماد كجهة قائمة على التدريب بطلب مُعتمداً من وزير الصحة والسكان - بالنسبة للجهات التابعة للوزارة-، ومُعتمداً من السلطة المُختصة بالنسبة للجهات الأخرى، للحصول على الإعتماد لتدريب البورد المصري.

يُرفق بطلب التقدم مُقترح يُنظم كافة النواحي المالية (الإيرادات وأوجه الصرف للتدريب) والإدارية للعمل بها.

يُرفق بطلب التقدم مُقترح يُنظم عملية التدريب وتقييمها، وطرق التوزيع والتنسيق اللازم لحصول المُتدرب على شهادة إتمام التدريب، وذلك للعمل بها حال الإعتماد من مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.

تلتزم الجهة الراغبة في الإعتماد كجهة قائمة على التدريب بتقديم مُقترح بالتخصصات الراغبة في التدريب بها، للعرض على مجلس الإدارة للإعتماد، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تقدم الجهة القائمة على التدريب بتسمية مدير لكل برنامج مُعتمد لديها، يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذا البرنامج طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.

النصوص الحاكمة:

قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رقم (12) لسنة 2022، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3798) لسنة 2023، والقوانين والقرارات ذات الصلة، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.

تخصصات البورد المصري

يعتمد مجلس الإدارة تخصصات البورد المصري؛ وهي تنقسم إلى تخصصات صحية لكل مجال من مجالات الصحة (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – الطب البيطري - التمريض)، وذلك بناءً على عرض من اللجنة العلمية العليا لكل من المجالات السابقة، ويُحدد نوع التخصص طبقاً للأقسام التالية: -

التخصصات العامة: - وهي تخصصات رئيسية لا يتطلب التدريب بها الحصول على تدريب تمهيدي بتخصص آخر، ويتم قبول التسجيل بها بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها، وإنهاء فترة الإمتياز بنجاح والحصول على ترخيص مُزاولة المهنة.

التخصصات الفرعية: - وهي تخصصات يتم قبول التسجيل فيها بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها وإنهاء فترة الإمتياز بنجاح، وتحتاج إلى تدريب تمهيدي بتخصص من التخصصات العامة.

التخصصات الدقيقة: - هي تخصصات يُشترط لقبول التسجيل فيها حصول المتقدم على دراسات عليا أو بورد أو زمالة بتخصص أخر.

- تقترح اللجان العلمية العليا لكل مجال صحي معايير المحتوى التدريبي التخصصي لتخصصات البورد المصري، ويكون لكل تخصص من تخصصات البورد المصري إطار مرجعي للمناهج التعليمية والتدريبية، يُعتمد من مجلس الإدارة.

- يضع المجلس العلمي لكل تخصص منهج علمي لتخصصه، وذلك لكل تخصص من تخصصات البورد المصري، في نطاق الإطار المرجعي الذي يُحدده المجلس الصحي المصري، ويتم إعتماد هذه المناهج طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس الإدارة، ويُشترط لإعتماد المنهج العلمي إحتواءه على ما يلي: -

تحديد الأهداف العامة والمُتخصصة للتدريب والتعليم.

القواعد العامة للبرنامج والأخلاقيات الواجب الإلتزام بها.

حقوق وواجبات المتدربين.

قواعد إختيار وقبول المتدربين وكذلك إستبعادهم من البرنامج.

مُدة البرنامج وخارطة الدوران والكفاءات والمهارات والمعلومات الواجب إكتسابها أثناء التدريب.

طرق التدريب والأدوات المستخدمة في نقل المعلومات والمهارات.

قواعد وسبل التقييم.

الإشتراطات الأخري التي يضعها المجلس العلمي لإستيفاء المنهج العلمي.

- يتم إستحداث تخصص جديد بالبورد المصري، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض اللجنة العلمية العليا، ويُشرط لقبول المقترح أن يشتمل علي: -

أسباب إستحداث التخصص ومدي الإستفادة المُتوقعة منه وإحتياج القطاع الصحي لوجوده كتخصص منفصل.

تقديم إطار عام للمنهج العلمي.

إقتراح معايير إعتماد المراكز التدريبية وإختيار المُشرفين والمُدربين.

مُقترح بتشكيل المجلس العلمي والمشرفين والمُمتحنين.

مُقترح مبدئي بالمراكز التدريبة المؤهلة للتدريب والمدربين المتاحين والعدد المقترح للمُتدربين المرجو إلتحاقهم سنوياً.