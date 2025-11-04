قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصرى

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يعقد ظهر الأربعاء الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا للبطولة.

سيراميكا كليوباترا الأهلي بطولة السوبر المصري ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين

