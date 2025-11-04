الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصرى

يعقد ظهر الأربعاء الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويبدأ الفريق استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا للبطولة.