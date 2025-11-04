قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
ديني

هل الحب حلال أم حرام؟ .. الإفتاء تحدد شروط المشاعر بين الرجل والمرأة

عبد الرحمن محمد

مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب  الذي يوافق الرابع من نوفمبر من كل عام، تصدر سؤال لافت إلى دار الإفتاء المصرية حول موقف الإسلام من الحب، وهل يُعد الحُب حرامًا في كل الأحوال؟ هذا التساؤل، الذي يتكرر في مثل هذا التوقيت من كل عام، دفع الدار إلى تجديد توضيحها للرأي الشرعي في هذه المسألة الحساسة التي تمس حياة كثيرين.

وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحب في جوهره شعور إنساني راقٍ ومعنى نبيل دعا إليه الإسلام وباركه، فهو لا يتعارض مع مبادئ الدين، بل يعد من صفات المسلم الحق الذي يحمل في قلبه المودة لكل خلق الله، وينشر الرحمة والجمال أينما حلّ.

 وأضافت أن الأصل في الحب أنه قيمة إنسانية سامية تُعبّر عن الصفاء النفسي، والارتباط العاطفي النقي الذي يسمو بالنفس ويزكي الروح.

لكن دار الإفتاء شددت في الوقت نفسه على ضرورة التفرقة بين هذا الحب النقي الذي يدعو إليه الإسلام، وبين ما يُرتكب تحت ستار الحب من تجاوزات أو علاقات محرمة بين الجنسين، مؤكدة أن الانقياد وراء الشهوات واللهاث خلف اللذة الحرام لا يمت بصلة إلى المعنى السامي للحب، بل يُعد انحرافًا عن طريق الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وأوضحت الدار أن الإسلام لم يُحرّم المشاعر أو يمنع الميل القلبي، لكنه وضع الضوابط الشرعية التي تحفظ الإنسان من الوقوع في الحرام، فالعلاقة بين الرجل والمرأة لا تكتمل ولا تكون مشروعة إلا من خلال الزواج، الذي جعله الله تعالى الباب الوحيد للحلال في العلاقة والحب بين الجنسين.

وبيّنت دار الإفتاء أن من ابتُلي بمشاعر حب تجاه شخصٍ ما ولم يستطع الزواج منه، فعليه أن يعفّ ويكتم ما في نفسه ولا يتجاوز حدود الله، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف: «مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا»، الذي أخرجه الخطيب البغدادي واعتبره الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري حديثًا قويًا في دلالته على فضل العفة وضبط النفس.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الإسلام دين حب ورحمة، لكنه يربط دائمًا المشاعر بالأخلاق، والعاطفة بالقيم، مشيرة إلى أن الزواج يظل هو الطريق الصحيح الذي يصون الحب ويباركه، ويجعله مصدر استقرار وسعادة، لا بابًا للحرام أو الانحراف.


 

الإفتاء عيد الحب الزواج العلاقات المحرمة الحب في الإسلام

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

سفير ألمانيا ومحافظ شمال سيناء

القاهرة الإخبارية: زيارة السفير الألماني للعريش تعكس اهتماما دوليا بجهود مصر الإنسانية تجاه غزة

المساعدات

تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

