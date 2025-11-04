حركة المجاهدين الفلسطينية تنعى أحد قياداتها البارزة



نعت حركة المجاهدين الفلسطينية الشهيد القائد المجاهد الدكتور محمد أبو مصطفى "أبو الأمير" القيادي البارز في الحركة ومسؤول مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي.

وقالت الحركة في بيان : ارتقى إلى العلياء شهيدا بإذن الله في عملية اغتيال يوم الأحد 2 نوفمبر 2025م وذلك بعد مسيرة ملؤها الدعوة إلى الله والجهاد والمقاومة.

كما حملت الحركة قوات الاحتلال وعملائه المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال الجبانة.

وختمت : كما نؤكد أن هذه الجرائم لن تكسر عزيمتنا ولن تزيدنا إلا إصرارا على المضي بدرب الجهاد والمقاومة حتى كنس الاحتلال عن كل أرضنا المباركة.