منها أوبترا وفيرنا .. تركب عربية إيه مستعملة في 2025

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.



وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان، وجيلى باندينو، وسينوفا A1، وهيونداي فيرنا، وشيفروليه أوبترا .

شيفروليه اوبترا موديل 2006

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2009

تحصل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سينوفا A1 موديل 2016

تنقل قوة سيارة سينوفا A1 موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 410 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سينوفا A1 موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2017

تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 115 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة رينو لوجان موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيلى باندينو موديل 2015

تباع سيارة جيلى باندينو موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري باللون الأسود، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 460 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة جيلى باندينو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .