زجاجات وعصا خشبية.. القبض على طرفى مشاجرة الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول: 4 أشخاص - وطرف ثان: 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح وسحجات متفرقة"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزتهم (5 عصى خشبية – عدد من الزجاجات الفارغة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة") ،وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.