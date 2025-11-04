جثة بها جرح فى البطن.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة أعضاء فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله إحدى الفتيات فى حالة إعياء ووجود جرح أسفل بالبطن والإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أعضائها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26/7/2025 تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالعثور على جثة فتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بها جرح أسفل البطن بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبسؤال شقيقيها قررا أن شقيقتهما معتادة الغياب عن المنزل ومن متعاطى المواد المخدرة ، وأنه فى غضون شهر يوليو الماضى حدثت إصابتها المشار إليها لقيامها بحقن نفسها بالمواد المخدرة بمكان الجرح مما تسبب فى خراج صديدى.. وورد تقرير الصفة التشريحية للمتوفاة يفيد بإحتواء جثمانها على جميع أعضائها ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتم تحديد وضبط القائمين على النشر (سائق ، وإحدى الفتيات – مقيمين بالإسكندرية) وبسؤالهما قررا أنهما قاما بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى دون التأكد من صحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.