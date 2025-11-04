تشكيل آرسنال ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا .. ساكا يقود الهجوم

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة سلافيا براج التشيكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة آرسنال وسلافيا براج في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "فورتونا أرينا".

تشكيل آرسنال ضد سلافيا براج:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييلن بيتر هينكابي.

الوسط: ديكلان رايس، نورجارد، إيثان نوانيري.

الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الـ28 بنقطتين.