أعلنت شركة فورد عن إطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها يصل إلي 227 سيارة، وذلك بسبب مشكلات مختلفة تتعلّق بالجودة والسلامة، وتشمل طرازات برونكو وإكسبلورر وفانات إيكونولاين، وسيارات لينكون كورسير وأفياتور.

استدعاء ضخم لسيارات فورد لهذا السبب

عدد سيارات فورد المعنية بالاستدعاءات

تحتاج نحو 163 ألف سيارة من نوع فورد برونكو إلى فحص المقاعد الأمامية وإعادة تثبيتها بشكل آمن، ويحتمل أن تحتوي نحو 59 ألف سيارة من إكسبلورر ولينكون على عيوب في الزجاج الأمامي.

مشكلة المقاعد في سيارات فورد برونكو

يشمل الاستدعاء سيارات برونكو المصنعة بين سبتمبر من عام 2020 ونوفمبر من عام 2022، وموديلات عام 2021 و عام 2023، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب أحد مسامير محور تعديل ارتفاع المقعد قد يفك أو يسقط، وذلك قد يسبب صوت مزعج أو يقلل من الحماية في حال وقوع حادث.

مشكلة الزجاج الأمامي

أما الدفعة الأخرى من الطرازات المتأثرة فتشمل إكسبلورر التي تم إنتاجها من عام 2025 حتي عام 2026، ولينكون كورسير وأفياتور، وتحتوي علي قرابة 48 ألف سيارة إكسبلورر و5300 كورسير و3900 أفياتور على فقاعات داخل طبقة الزجاج، ما يؤدي إلى تأثر الرؤية، خصوصًا عند انعكاس الضوء على الزجاج، ويعد ذلك عيب تصنيع لأن الزجاج يفقد جزء من متانته الهيكلية.

وسيتم فحص السيارات المتضررة ويستبدل الزجاج عند الحاجة، إلا أن فورد تتوقّع أن تكتشف أغلب الحالات خلال الأشهر الثلاثة الأولى أو أثناء الفحص قبل التسليم، ما يجعل نسبة الحوادث منخفضة.

وتشمل الاستدعاءات نحو 6900 فان إيكونولاين موديل 2026 بسبب عطل في نظام إذابة الجليد عن الزجاج الأمامي، ما قد يتسبب في ضعف الرؤية.

والجدير بالذكر ان هذه الاستدعاءات بعد حملة سابقة شملت 175 ألف شاحنة وسيارة SUV من فورد ولينكون بسبب احتمال تكسر واقيات الرياح، ومع ذلك يبدو أن الشركة لم تنته بعد من مشكلاتها، ويتوقّع الخبراء أن تشهد فورد مزيد من الاستدعاءات.