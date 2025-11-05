قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
استدعاء ضخم لسيارات فورد لهذا السبب
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن إطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها يصل إلي 227 سيارة، وذلك بسبب مشكلات مختلفة تتعلّق بالجودة والسلامة، وتشمل طرازات برونكو وإكسبلورر وفانات إيكونولاين، وسيارات لينكون كورسير وأفياتور.

عدد سيارات فورد المعنية بالاستدعاءات

تحتاج نحو 163 ألف سيارة من نوع فورد برونكو إلى فحص المقاعد الأمامية وإعادة تثبيتها بشكل آمن، ويحتمل أن تحتوي نحو 59 ألف سيارة من إكسبلورر ولينكون على عيوب في الزجاج الأمامي.

مشكلة المقاعد في سيارات فورد برونكو

يشمل الاستدعاء سيارات برونكو المصنعة بين سبتمبر من عام 2020 ونوفمبر من عام 2022، وموديلات عام 2021 و عام 2023، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب أحد مسامير محور تعديل ارتفاع المقعد قد يفك أو يسقط، وذلك قد يسبب صوت مزعج أو يقلل من الحماية في حال وقوع حادث.

مشكلة الزجاج الأمامي

أما الدفعة الأخرى من الطرازات المتأثرة فتشمل إكسبلورر التي تم إنتاجها من عام 2025 حتي عام 2026، ولينكون كورسير وأفياتور، وتحتوي علي قرابة 48 ألف سيارة إكسبلورر و5300 كورسير و3900 أفياتور على فقاعات داخل طبقة الزجاج، ما يؤدي إلى تأثر الرؤية، خصوصًا عند انعكاس الضوء على الزجاج، ويعد ذلك عيب تصنيع لأن الزجاج يفقد جزء من متانته الهيكلية.

وسيتم فحص السيارات المتضررة ويستبدل الزجاج عند الحاجة، إلا أن فورد تتوقّع أن تكتشف أغلب الحالات خلال الأشهر الثلاثة الأولى أو أثناء الفحص قبل التسليم، ما يجعل نسبة الحوادث منخفضة.

وتشمل الاستدعاءات نحو 6900 فان إيكونولاين موديل 2026 بسبب عطل في نظام إذابة الجليد عن الزجاج الأمامي، ما قد يتسبب في ضعف الرؤية.

والجدير بالذكر ان هذه الاستدعاءات بعد حملة سابقة شملت 175 ألف شاحنة وسيارة SUV من فورد ولينكون بسبب احتمال تكسر واقيات الرياح، ومع ذلك يبدو أن الشركة لم تنته بعد من مشكلاتها، ويتوقّع الخبراء أن تشهد فورد مزيد من الاستدعاءات.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

حسام عبد المجيد

إبراهيم عبد الجواد يكشف سر تغيير حسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش.. تفاصيل

بلال عطية

مميز وله مستقبل .. خالد الغندور يتغنّى بناشئ الأهلي بلال عطية

ممدوح عيد

«شبانة»: بلال عطية وحمزة عبدالكريم خطفوا الأضواء.. وتصريحات ممدوح عيد عن بيراميدز «غريبة»

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

