قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن وقف قيد الزمالك: تخلف عن سداد الدفعات رغم وجود سيولة

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن وقف قيد الزمالك عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير  عبر تصريحات اذاعية : القصة تعود إلى 14 أغسطس الماضي، حين أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي أنه توصل إلى تسوية وجدولة لمستحقات جوميز البالغة نحو 120 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد بسيطة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى  150 ألف دولار تقريبا يتم سدادها على أربع دفعات.


وأضاف شوبير : الزمالك تخلف عن سداد الدفعات في مواعيدها المحددة، ما أدى إلى تراكم المبلغ ليصل إلى 160 ألف دولار، رغم وجود السيولة المالية الكافية حينها لسداد المستحقات وإنهاء الملف بشكل نهائي.


وأستكمل شوبير: "كان في بند واضح في الاتفاق، لو الزمالك تأخر في سداد أي دفعة، يعود الملف مباشرة إلى فيفا، وده اللي حصل بالضبط، وبالتالي صدر قرار جديد بإيقاف القيد بسبب عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها."


وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف إيقاف قيد القلعة البيضاء أمس الإثنين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال المصدر أن سبب ايقاف القيد في نادي الزمالك رغم إعلان مجلس الإدارة في وقت سابق يتمثل في تسوية مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

أضاف : إدارة نادي الزمالك قامت في وقت سابق بعمل تسوية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه في منتصف شهر أغسطس الماضي عن طريق المستشار القانوني لفريق كرة القدم محمد متولي وإجراء مخالصة بشرط دفع المبلغ قبل شهر أكتوبر.

الزمالك وقف قيد الزمالك شوبير تصريحات شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

صورة الملف

توك شو| الرئيس القرغيزي: زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار واللحوم

الاحتلال

الاحتلال يواصل اقتحام المدن الفلسطينية ويستهدف الأسرى المحررين

أرشيفية

ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد