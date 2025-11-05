شوبير عن وقف قيد الزمالك: تخلف عن سداد الدفعات رغم وجود سيولة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن وقف قيد الزمالك عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية : القصة تعود إلى 14 أغسطس الماضي، حين أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي أنه توصل إلى تسوية وجدولة لمستحقات جوميز البالغة نحو 120 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد بسيطة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 150 ألف دولار تقريبا يتم سدادها على أربع دفعات.



وأضاف شوبير : الزمالك تخلف عن سداد الدفعات في مواعيدها المحددة، ما أدى إلى تراكم المبلغ ليصل إلى 160 ألف دولار، رغم وجود السيولة المالية الكافية حينها لسداد المستحقات وإنهاء الملف بشكل نهائي.



وأستكمل شوبير: "كان في بند واضح في الاتفاق، لو الزمالك تأخر في سداد أي دفعة، يعود الملف مباشرة إلى فيفا، وده اللي حصل بالضبط، وبالتالي صدر قرار جديد بإيقاف القيد بسبب عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها."



وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى ملف إيقاف قيد القلعة البيضاء أمس الإثنين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال المصدر أن سبب ايقاف القيد في نادي الزمالك رغم إعلان مجلس الإدارة في وقت سابق يتمثل في تسوية مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

أضاف : إدارة نادي الزمالك قامت في وقت سابق بعمل تسوية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه في منتصف شهر أغسطس الماضي عن طريق المستشار القانوني لفريق كرة القدم محمد متولي وإجراء مخالصة بشرط دفع المبلغ قبل شهر أكتوبر.