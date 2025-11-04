قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية. وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على المشاركة بها سنوياً ولا سيما في ظل أهمية السوق الأوروبي بصفة عامة والبريطاني بصفة خاصة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة والمصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

بورصة لندن الدولية للسياحة 

 

وقد شارك في الافتتاح السفير أشرف سويلم سفير مصر في المملكة المتحدة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وعقب الافتتاح، قام شريف فتحي بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وكذلك جولة بنموذج لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والمُقام ضمن الجناح المصري للاحتفال بافتتاح المتحف والذي شهده العالم في 1 نوفمبر الجاري.

ويعد تصميم هذه القاعة لتكون نموذج محاكاة لإحدى قاعات الملك الشاب توت عنخ آمون، أيقونة المتحف المصري الكبير، لتعرض مجموعة من المستنسخات الأثرية لأهم مقتنياته، من تصنيع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، مثل القناع الذهبي للملك والتابوت وكرسي العرش وكرسي الحفلات الخاص به، وبعض القطع الذهبية الأخرى الموجودة بالمتحف.

وفي نهاية القاعة يوجد هيكل هرمي أضلاعه عبارة عن شاشات رقمية تعرض أفلامًا ترويجية متنوعة عن الأنماط والمنتجات السياحية في مصر، وذلك تحت شعار Unmatched Diversity حيث يتيح ذلك فرصة للتعرف عن قرب على تنوع وثراء المقصد السياحي المصري من منتجات وأنماط سياحية وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة بإبراز هذا التنوع السياحي الذي يؤهل المقصد المصري ليكون الأول في العالم.

كما التقى الوزير بعدد من العارضين المصريين والأجانب المشاركين بالمعرض، والذين أشادوا بالموقع المتميز للجناح المصري بالمعرض، وكذلك بالديكورات الخاصة به وبالنموذج الخاص بإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون للترويج للمتحف المصري الكبير والذي جذب أنظار المشاركين بالمعرض وفي ذات الوقت يُبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتحدث الوزير معهم عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، والمؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف الدول. كما استمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها والترويج للأنماط والمنتجات السياحية الذي يزخر بها المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ليصبح المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما زار السيد الوزير عدد من الأماكن المخصصة لشركات السياحة والمجموعات الفندقية، حيث تطرق الحديث للجهود المبذولة لجذب مزيد من أعداد السياحة الوافدة لمصر وزيادة الغرف الفندقية الموجودة في مصر بما يواكب استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وأشار أحد مسئولي هذه المجموعات إلى أنه بصدد زيادة الطاقة الفندقية الخاصة بمجموعته  نحو 1000 غرفة فندقية العام المقبل.

كما حرص الوزير أيضاً على زيارة جناح شركة مصر للطيران.

وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والديكورات المتميزة له هذا العام، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.  

ومن المقرر أن يقوم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة واسعة من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق البريطاني للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمالهم في مصر وخاصة مع بدء الموسم السياحي الجديد، وكذلك عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام البريطانية والدولية.  
 

وزير السياحة والآثار السياحة بورصة لندن الدولية للسياحة WTM سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

توقعات الخبراء لأسعار الذهب.. جولدمان ساكس: فك الدولرة تقوده..زيادة: قيمته مبالغ فيها

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد