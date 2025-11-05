«التنسيقية» تنظم صالونها الثالث لاستعراض برامج مُرشحيها في انتخابات مجلس النواب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء الصالون الحواري الثالث، تحت عنوان "تحت القبة- برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، للتعرف برامج مرشحيها في انتخابات مجلس النواب.

ويأتي الصالون استكمالاً للحلقات النقاشية السابقة التي استعرضت ملامح البرامج الانتخابية لعدد من مرشحي التنسيقية على "القائمة الوطنية من أجل مصر" في المرحلة الأولى.

ويناقش الصالون آليات عمل المجالس النيابية، والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض وتحليل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمرشحي التنسيقية، في إطار يعكس التنوع الفكري واحترام الاختلاف الأيديولوجي بين الأعضاء.

ويُدير الصالون النائبة هدى عمار، بمشاركة النائب الطيار محمود القط عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو مجلس الشيوخ السابق، ومحمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد حزب "إرادة جيل"، ودينا هلالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد حزب الجبهة الوطنية، وإنجي مراد فهيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية.