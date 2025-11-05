مطالب برلمانية بتعميم قرار "القاهرة" لحظر تسيير التوك توك في الشوارع الرئيسية

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ بتكليف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لنوابه في المناطق الأربع ورؤساء الأحياء، بضرورة المنع النهائي لسير التوك توك في الشوارع الرئيسية والتعامل بحسم مع مظاهر العشوائية في العاصمة .

وأكد أن هذا القرار خطوة مهمة في استعادة الانضباط المروري والحضاري لشوارع القاهرة.

وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بأن يتم تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات، لضمان الحفاظ على الصورة الجمالية والحضارية في المدن الكبرى والعواصم الإقليمية والمراكز السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن ظاهرة انتشار “التوك توك” في الشوارع والميادين الرئيسية تسببت في فوضى مرورية وتشويه المظهر العام، رغم أنها وسيلة نقل تخدم آلاف الأسر وتوفر فرص عمل حقيقية في المناطق الشعبية والريفية، مشدداً على أهمية إيجاد توازن بين التنظيم وعدم الإضرار بأصحاب التكاتك.

وقدم المهندس محمد المنزلاوي 7 مقترحات تنفيذية يمكن أن تسهم في القضاء على الفوضى الناتجة عن سير “التوك توك” في غير الأماكن المخصصة له وهى :

1. تحديد نطاق جغرافي واضح لعمل التوك توك داخل كل حي أو قرية، ومنع خروجه إلى الشوارع والميادين الرئيسية.

2. ترخيص إلزامي لكل مركبة وسائق وربط الرخصة بمكان التشغيل المسموح به.

3. إحلال تدريجي للتوك توك الكهربائي الصغير أو الميني فان في المناطق الحضرية الأكثر ازدحاماً.

4. إنشاء مواقف محددة ومنظمة للتوك توك على أطراف المناطق السكنية لتقليل الزحام داخل الأحياء.

5. إطلاق تطبيق إلكتروني لتتبع مسار التوك توك المرخص وضمان التزامه بالمسارات المحددة.

6. حملات توعية وتدريب للسائقين حول قواعد المرور والسلوك الحضاري في التعامل مع المواطنين.

7. تخصيص حوافز للمحافظات التي تنجح في تنظيم حركة التوك توك وتقليل مخالفاته بنسبة ملحوظة مؤكداً على أن الهدف ليس التضييق على المواطنين البسطاء الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في كسب قوتهم، بل تنظيمها بما يليق بدولة حديثة تسعى لاستعادة وجهها الحضاري.