إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
القاهرة تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي

وزارة الخارجية
فرناس حفظي

تستضيف القاهرة يوم ۱۰ و ۱۱ نوفمبر ۲۰۲۵ منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

يأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى - المنعقد تحت رعاية الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية - مشاركة رفيعة المستوى تضمن عدداً من السادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة، كما سيشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين أفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي مصادر وآليات التمويل.

من المقرر تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال في صيغتي (B2B) و (B2G) ، بالإضافة إلى معرض للفرص الاستثمارية في مصر وزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للضيوف من دول مجلس التعاون تضم بصفة مبدئية: هيئة قناة السويس - المناطق والموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس - العاصمة الإدارة الجديدة - مدينة الدواء المصرية والمستشفيات الذكية المستدامة.

يمكن للشركات والمستثمرين المصريين والخليجيين الراغبين في المشاركة في المنتدى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني

QR أو مسح الـ ، https://forms.gle/VBvMyQC8V6YzP1798

