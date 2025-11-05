طاقة النواب: لقاءات وزير البترول بأديبك تحقق 8 مكاسب ومطالب لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مواصلة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءاته المكثفة مع رؤساء وقادة شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر ومعرض أديبك 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وقال “السويدي” في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هذه اللقاءات مع كبرى الشركات، من بينها مبادلة الإماراتية وطاقة السعودية وديفون إنرجي وEOG Resources الأمريكيتين، وAIQ، تفتح الباب أمام 8 مكاسب استراتيجية للاقتصاد المصري وهى :

1. جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة.

2. زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.

3. تعزيز الشراكات التكنولوجية وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية الكبرى.

4. دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

5. توسيع نطاق عمليات البحث والاستكشاف في البحرين المتوسط والأحمر.

6. فتح أسواق تصدير جديدة للغاز المصري.

7. رفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب ونقل التكنولوجيا.

8. ترسيخ موقع مصر كمحور رئيسي لتجارة الطاقة في المنطقة.

وطالب “السويدي” حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بدعم جهود وزير البترول، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير للطاقة من خلال تحقيق عدةمطالب فى مقدمتها الإسراع في استكمال مشروعات خطوط الربط الكهربائي والغازي مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية ووضع حوافز استثمارية إضافية لجذب الشركات العالمية في مجالات البحث والتنقيب وتعزيز البنية التحتية لموانئ تصدير الغاز وتخزين المنتجات البترولية ودعم التحول الرقمي في قطاع البترول والطاقة ، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر ، إضافة إلى إطلاق حملة ترويج عالمية لفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.

واختتم النائب طلعت السويدي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مصر في تحقيق أمنها الطاقوي دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية يعد إنجازًا يعكس كفاءة التخطيط والإدارة في هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية مواصلة هذا النهج للحفاظ على مكتسبات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ووصف النائب طلعت السويدى التعاون والتنسيق فيما بين الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بأنه أحد الاسباب الرئيسية فى تحقيق النجاح والقضاء نهائياً على ظاهرة انقطاع الكهرباء وعدم اللجوء الى ظاهرة تخفيف الأعمال خلال شهور الصيف ، مطالباً باستمرار هذا النهج لتحقيق المزيد من النجاحات فى مثل هذه الملفات الجماهيرية والمهمة.