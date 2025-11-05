قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اللجنة المنظمة للسوبر المصري تعقد الاجتماعات التنسيقية للمباريات

السوبر المصري
السوبر المصري
إسراء أشرف

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الاجتماع التنسيقي الفني لمباريات نصف النهائي، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، الشرطة، الإسعاف، الأمن الخاص وممثلي الملاعب المستضيفة وذلك ظهر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الفنية، الشؤون الإعلامية، الأمن والسلامة، نظام الاعتماد، الخدمات الطبية وخدمات الجماهير.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

مباراة الأهلي x سيراميكا كليوبترا

 تقام في الخامسة مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد هزاع بن زايد بنادي العين

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز

تنعقد المؤتمرات الصحفية للمباراة ابتداء من الساعة 2 مساء بالمؤتمر الخاص بفريق الأهلي، ثم المؤتمر الخاص بفريق سيراميكا كليوباترا من 2:30 إلى 2:55 مساء بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي.

فيما تقام الحصة التدريبية الرئيسية لفريق الأهلي مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد وذلك من الخامسة مساء ولمدة ساعة، يليها التدريب الرئيسي لفريق سيراميكا كليوباترا من 6:15 إلى 7:15 مساء، وستكون الحصص التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة من كل حصة.

وسيلعب فريق الأهلي باللونين الأحمر والأبيض فيما سيلعب فريق سيراميكا كليوباترا باللونين الأبيض والعنابي

مباراة الزمالك x بيراميدز 

تقام في 7:30 مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة

في حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز
تنعقد المؤتمرات الصحفية للمباراة ابتداء من  3:45 مساء بالمؤتمر الخاص بفريق الزمالك، ثم المؤتمر الخاص بفريق بيراميدز من 4:20 مساء إلى 4:45 مساء بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي.

فيما تقام الحصة التدريبية الرئيسية لفريق الزمالك مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر على استاد آل نهيان وذلك من الخامسة مساء ولمدة ساعة، يليها التدريب الرئيسي لفريق بيراميدز من 6:15 إلى 7:15 مساء، وستكون الحصص التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة من كل حصة.

وسيلعب فريق الزمالك باللون الأبيض كاملاً فيما سيلعب فريق بيراميدز باللون الأسود كاملاً .

السوبر المصري كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك سيراميكا كليوباترا بيراميدز

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ام مكة

من فيديوهات التيك توك للحبس.. تحديد موعد الحكم على أم مكة

صورة أرشيفية

حبس اب متهم بضرب ابنته حتى الموت بالشرقية

المتهمان

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة والفجور بالإسكندرية

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

