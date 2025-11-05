نائب رئيس حزب المؤتمر: المشاركة بانتخابات النواب واجب وطني ومسؤولية تاريخية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسارها الديمقراطي.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية هي لحظة فارقة يعبر فيها المواطن عن وعيه و مسؤوليته تجاه وطنه و نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم يعكس إيمانهم بقدرتهم على التأثير وصياغة مستقبل البلاد، والتأكيد على أن الصوت الانتخابي هو أداة الشعب في اختيار من يمثله ويعبر عن تطلعاته داخل البرلمان.

وأضاف فرحات في بيان له أن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية تتطلب وجود برلمان قوي قادر على التشريع الفعال وممارسة دوره الرقابي، بما يدعم جهود الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات تعطي رسالة واضحة بأن الشعب المصري يقف خلف دولته ومؤسساتها، وأنه شريك حقيقي في مسيرة البناء وليس مجرد متابع لها.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية دور الشباب والمرأة في هذه الانتخابات، باعتبارهما القاعدة العريضة القادرة على صنع الفارق وتعزيز الوعي الجمعي بقيمة المشاركة كما دعا المواطنين إلى اختيار الأكفأ و الأقدر على خدمة الوطن والمواطن، والابتعاد عن أي مؤثرات سلبية أو دعوات للتشكيك تهدف لإضعاف الثقة في العملية الانتخابية.

وشدد فرحات علي أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تاريخية، و مصر تستحق من كل مواطن أن يمارس دوره بإيجابية ويضع صوته في المكان الذي يليق بثقة الشعب وطموحاته نحو مستقبل أفضل.