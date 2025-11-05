إنزاجي وبونو الأفضل في الدوري السعودي لشهر أكتوبر 2025

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر 2025، بعد المنافسة القوية التي شهدتها الجولات الخامسة والسادسة والسابعة من الموسم الحالي (2025-2026).

إنزاجي أفضل مدرب

تُوج الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، بعد قيادته الفريق لتحقيق سلسلة انتصارات متتالية عززت صدارته للبطولة، وأظهرت بصمته التكتيكية الواضحة مع الزعيم.

فورتونيس أفضل لاعب

نال اللاعب اليوناني كونستانتينوس فورتونيس جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، عقب تألقه اللافت مع نادي الخليج، ومساهمته الكبيرة في تسجيل وصناعة الأهداف، مما ساعد فريقه على تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال شهر أكتوبر.

بونو الأفضل بين الحراس

واصل ياسين بونو، الحارس المغربي لفريق الهلال، تألقه اللافت ليحصد جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري، بفضل أدائه المميز وتصدياته الحاسمة التي ساهمت في حفاظ فريقه على نظافة شباكه في أكثر من مواجهة.

عليوة لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى

من جانبه، اقتنص عبد العزيز عليوة، لاعب الخلود، جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى السعودي عن شهر أكتوبر، بعد تألقه اللافت مع فريقه، ليؤكد مكانته كأحد المواهب الصاعدة في الكرة السعودية.

وتُعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين هذه الجوائز بشكل شهري، لتكريم النجوم المميزين في البطولة، التي تضم كوكبة من أبرز اللاعبين على رأسهم كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي وأسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.