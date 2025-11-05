‏شوبير: لدينا أخطاء كارثية في التحكيم.. والمخطئ أصبح يكافأ

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجومًا على لجنة الحكام الرئيسية، مشيرًا إلى أن مستوى التحكيم في الدوري شهد تراجعًا واضحًا للغاية على الرغم من البداية المُبشرة هذا الموسم.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''أوسكار يقدم عملًا جيدًا جدًا ويبذل مجهودا كبيرا ويعمل بجد واجتهاد فقلت الحمدلله يبدو أن هذه السنة ستكون سنة خير في التحكيم، ولكنه بعد فترة حدث اهتزاز واضح وأخطاء كارثية، وهذا أمر طبيعي أن يحدث، أن تقع أخطاء أو يحدث اهتزاز في المستوى، وعندما يحدث يجب معاقبة المخطئ حتى يتعلم ولا يكرر الخطأ مرة أخرى، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك عقوبة للمخطئ، بل صار مكافأة له وأرجو ألا يغضب مني أحد لأنني أتحدث من منطلق حبي للتحكيم وتحقيق العدالة''.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن وقف قيد الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية : القصة تعود إلى 14 أغسطس الماضي، حين أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي أنه توصل إلى تسوية وجدولة لمستحقات جوميز البالغة نحو 120 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد بسيطة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 150 ألف دولار تقريبا يتم سدادها على أربع دفعات.

وأضاف شوبير : الزمالك تخلف عن سداد الدفعات في مواعيدها المحددة، ما أدى إلى تراكم المبلغ ليصل إلى 160 ألف دولار، رغم وجود السيولة المالية الكافية حينها لسداد المستحقات وإنهاء الملف بشكل نهائي.