قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي غدا.. ما عقوبة خرقه؟
الحكومة: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
يورتيتش مدرب بيرامديز: مواجهة الزمالك في السوبر تحد جديد رغم الغيابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

‏شوبير: لدينا أخطاء كارثية في التحكيم.. والمخطئ أصبح يكافأ

أحمد شوبير
أحمد شوبير
علا محمد

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجومًا على لجنة الحكام الرئيسية، مشيرًا إلى أن مستوى التحكيم في الدوري شهد تراجعًا واضحًا للغاية على الرغم من البداية المُبشرة هذا الموسم.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''أوسكار يقدم عملًا جيدًا جدًا ويبذل مجهودا كبيرا ويعمل بجد واجتهاد فقلت الحمدلله يبدو أن هذه السنة ستكون سنة خير في التحكيم، ولكنه بعد فترة حدث اهتزاز واضح وأخطاء كارثية، وهذا أمر طبيعي أن يحدث، أن تقع أخطاء أو يحدث اهتزاز في المستوى، وعندما يحدث يجب معاقبة المخطئ حتى يتعلم ولا يكرر الخطأ مرة أخرى، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك عقوبة للمخطئ، بل صار مكافأة له وأرجو ألا يغضب مني أحد لأنني أتحدث من منطلق حبي للتحكيم وتحقيق العدالة''.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن وقف قيد الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية : القصة تعود إلى 14 أغسطس الماضي، حين أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي أنه توصل إلى تسوية وجدولة لمستحقات جوميز البالغة نحو 120 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد بسيطة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى  150 ألف دولار تقريبا يتم سدادها على أربع دفعات.

وأضاف شوبير : الزمالك تخلف عن سداد الدفعات في مواعيدها المحددة، ما أدى إلى تراكم المبلغ ليصل إلى 160 ألف دولار، رغم وجود السيولة المالية الكافية حينها لسداد المستحقات وإنهاء الملف بشكل نهائي.

الإعلامي أحمد شوبير لجنة الحكام الرئيسية مستوى التحكيم الدوري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على لص سرق محتويات محل بكفر الشيخ

المتهم

القبض على دجال نصب على مواطنين بالاسكندرية

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

للمرافعة.. تأجيل محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما لجلسة 1يناير

بالصور

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد