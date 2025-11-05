تعرف على مسيرة مارسيلو غانديني المهنية في تصميم السىيارات

بدأت مسيرة مارسيلو جانديني المهنية في تصميم السيارات، وذلك بـ كونه كان يعمل ميكانيكي، وبعد ذلك أصبح مصمم سيارات شهير، وعرف غانديني بالعمل مع شركة بيرتوني لتصميم سيارات أيقونية مثل لامبورجيني ميورا وكونتاش.

مسيره مارسيلو غانديني المهنية في تصميم السىيارات

وعمل مارسيلو جانديني مع شركات كبرى أخرى من ضمنها، ألفا روميو وفيراري ومازيراتي، وصمم سيارات بارزة منها، ألفا روميو كارابو، وسيتروين بي إكس .

بداية مارسيلو غانديني المهنية

مسيره مارسيلو غانديني المهنية في تصميم السىيارات

بدأ مارسيلو جانديني حياته المهنية كميكانيكي في سن 18 عام، ولفت الانتباه إلى تصميم السيارات الحديثة ، مما دفعه لدخول عالم تصميم السيارات.

فترة عمل مارسيلو غانديني في بيرتوني

انضم مارسيلو جانديني إلى شركة تصميم السيارات الإيطالية "بيرتوني" عام 1965، وصمم خلال هذه الفترة العديد من السيارات الشهيرة منها، لامبورجيني ميورا وكونتاش، وألفا روميو كارابو، وفيراري جي تي 4، وفيات إكس 1/9.

مسيره مارسيلو غانديني المهنية في تصميم السىيارات

وساهم مارسيلو جانديني في تصميم سيارات لطرازات أخرى منها، ألفا روميو، ومازيراتي، ورينو، ولانسيا، وصمم أيضًا هياكل سيارات أصبحت شائعة، منها، هياكل سيارات فولفو تندرا، التي ظهرت في تصميم سيتروين بي إكس.

تطوير مسيره مارسيلو غانديني المهنية

أسس مارسيلو غانديني شركته الخاصة، Clama Srl، مع زوجته في عام 1979، واستمر في تصميم السيارات، بما في ذلك عمله على لامبورجيني ديابلو.

مسيره مارسيلو غانديني المهنية في تصميم السىيارات

وتعتبر تصاميم مارسيلو غانديني رمز للأيقونات في عالم السيارات الخارقة، وأثرت تصاميمه بشكل كبير على صناعة تصميم السيارات بشكل عام، وأصبحت أعماله مصدر إلهام للعديد من المصممين.

نبذة عن سيارة لامبورجيني ديابلو

لامبورجيني ديابلو هي سيارة رياضية خارقة أيقونية أنتجتها شركة لامبورجيني الإيطالية في الفترة من عام 1990 إلى 2001، وسميت على اسم ثور هائج من القرن التاسع عشر، وقد اشتهرت بأدائها القوي وتصميمها الجريء الذي يجسد روح السيارات السوبر كار الإيطالية في التسعينيات .

محرك لامبورجيني ديابلو

مسيره مارسيلو غانديني المهنية في تصميم السىيارات

تستمد سيارة لامبورجيني ديابلو قوتها من محرك 12 سلندر سعة 5700 سي سي، وتنتج قوة 462 حصان، وعزم دوران 580 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .