الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل.. وإسرائيل تتسلّم رفات جثمان أحد المحتجزين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حسام عبد الغفار: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل
أكد  الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الفئات المستحقة تشمل الحاصلين على دعم "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة بسبب الإعاقة، إلى جانب المقيمين في دور الأيتام والرعاية وكبار السن، وجميعهم مسجلون في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك
أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الانتشار ينتقل مباشرة أو غير مباشر، وحتى عن طريق الهواء، موضحًا أن المرض موجود في مصر منذ أكثر من 50 عامًا، وأنه في عام 2006 دخل متحور جديد، وهناك الآن سبع عترات يتم التحصين ضدها بشكل دوري.

عصام هلال: نصطف وطنيًا خلف الدولة المصرية وقيادتها في مواجهة التحديات
أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل منذ فترة طويلة على الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال خطة تنظيمية دقيقة تشمل جميع المحافظات.

القومي لحقوق الإنسان: الإبقاء على تصنيف أ اعتراف دولي باستقلالية المجلس
علق محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، على قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ».

خالد عكاشة: بروز ظاهرة ممداني تشبه صعود دونالد ترامب
قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فوز زهران ممداني يمثل الصوت المباشر للشعب الأمريكي، مبينًا أنه على الرغم من انتقاده لإسرائيل، إلا أنه في الوقت نفسه يدعم اليهود في إطار براغماتي ومتوازن.

شريف عامر: ترامب يعيش يوما ليس سهلا بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
أكد الإعلامي شريف عامر، أن العالم كله يتحدث اليوم عن زهران ممداني، أول عمدة مسلم مهاجر في تاريخ مدينة نيويورك، موضحًا أن ممداني سيتولى إدارة ميزانية المدينة التي تصل إلى 110 مليارات دولار، وولاية نيويورك لو كانت دولة مستقلة لكانت تملك الاقتصاد الثامن عالميًا، مما يعكس أهمية هذا المنصب الكبير.

ترامب: لا أعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
بسمة وهبة: من فضلكم اوعوا تمشوا ورا الخلايا اللي بتتربص لمصر
علقت الإعلامية بسمة وهبة، على استعدادات توقيع شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

الاحتلال الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى شمال غزة لتسلم جثمان أحد المحتجزين
 أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن  الصليب الأحمر في طريقه إلى شمال غزة لتسلم جثمان أحد المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

مناشدة عاجلة من نقيب الأطباء للنائب العام.. ماذا يريد؟

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

