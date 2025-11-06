أخبار التوك شو| الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل.. وإسرائيل تتسلّم رفات جثمان أحد المحتجزين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حسام عبد الغفار: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الفئات المستحقة تشمل الحاصلين على دعم "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة بسبب الإعاقة، إلى جانب المقيمين في دور الأيتام والرعاية وكبار السن، وجميعهم مسجلون في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الانتشار ينتقل مباشرة أو غير مباشر، وحتى عن طريق الهواء، موضحًا أن المرض موجود في مصر منذ أكثر من 50 عامًا، وأنه في عام 2006 دخل متحور جديد، وهناك الآن سبع عترات يتم التحصين ضدها بشكل دوري.

عصام هلال: نصطف وطنيًا خلف الدولة المصرية وقيادتها في مواجهة التحديات

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل منذ فترة طويلة على الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال خطة تنظيمية دقيقة تشمل جميع المحافظات.

القومي لحقوق الإنسان: الإبقاء على تصنيف أ اعتراف دولي باستقلالية المجلس

علق محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، على قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ».

خالد عكاشة: بروز ظاهرة ممداني تشبه صعود دونالد ترامب

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فوز زهران ممداني يمثل الصوت المباشر للشعب الأمريكي، مبينًا أنه على الرغم من انتقاده لإسرائيل، إلا أنه في الوقت نفسه يدعم اليهود في إطار براغماتي ومتوازن.

شريف عامر: ترامب يعيش يوما ليس سهلا بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

أكد الإعلامي شريف عامر، أن العالم كله يتحدث اليوم عن زهران ممداني، أول عمدة مسلم مهاجر في تاريخ مدينة نيويورك، موضحًا أن ممداني سيتولى إدارة ميزانية المدينة التي تصل إلى 110 مليارات دولار، وولاية نيويورك لو كانت دولة مستقلة لكانت تملك الاقتصاد الثامن عالميًا، مما يعكس أهمية هذا المنصب الكبير.

ترامب: لا أعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

بسمة وهبة: من فضلكم اوعوا تمشوا ورا الخلايا اللي بتتربص لمصر

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على استعدادات توقيع شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

الاحتلال الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى شمال غزة لتسلم جثمان أحد المحتجزين

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر في طريقه إلى شمال غزة لتسلم جثمان أحد المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.