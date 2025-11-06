قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا

مارك روتة
مارك روتة
محمود نوفل

أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته على ضرورة التصدى للتهديدات الروسية من أجل الحفاظ على مستقبل أوربا.

وقال الأمين العام للناتو في تصريحات له : أمننا يواجه تهديدات أيضا من الصين وإيران وكوريا الشمالية التي رفعت نفقاتها العسكرية إلى مستوى غير مسبوق.

وحذر الأمين العام للناتو من إنتاج روسيا ذخائر أكثر من كل دول الحلف ، مضيفا “ ونحتاج إلى تكثيف إنتاجنا الدفاعي”.
 

وختم مارك روتة تصريحاته قائلا : يجب أن نبقى متأهبين وأن نكون على نفس مستوى جاهزية الخصوم.

ويُشار إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عزز  تواجده في بحر البلطيق بإضافة فرقاطة دفاع جوي، ردًا على سلسلة حوادث اختراق طائرات مسيّرة في الدنمارك.

وذكر الحلف أن التعزيزات الجديدة تشمل "منصات استخبارات ومراقبة واستطلاع، إضافة إلى فرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل".

في وقت سابق، أعلنت السلطات الدنماركية رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية بالقرب من منشآت عسكرية ليلًا، وذلك بعد عدة حوادث مشابهة وقعت بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الجاري، كان آخرها خلال الساعات الماضية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مطار كوبنهاجن، الأكثر ازدحامًا في المنطقة الاسكندنافية، أُغلق لساعات أواخر يوم الإثنين الماضي بعد رصد عدة طائرات مسيرة كبيرة في مجاله الجوي، كما أُغلقت خمسة مطارات دنماركية أخرى، مدنية وعسكرية، بشكل مؤقت في الأيام التالية.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق الحلف مطلع الشهر الجاري مهمة "إيسترن سينتري" (الحارس الشرقي)، لتعزيز الدفاع عن الجبهة الشرقية لأوروبا، ردًا على اختراقات لطائرات مسيّرة روسية للمجال الجوي البولندي.

توترات مع روسيا

وفي سياق متصل، قالت إستونيا الأسبوع الماضي إن ثلاث طائرات روسية من طراز "ميج-31" خرقت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة، قبل أن ترافقها طائرات مقاتلة إيطالية تابعة للناتو إلى خارج الأجواء.

من جهتها، نفت موسكو الاتهامات، مؤكدة أن طائراتها كانت في مهمة مخطط لها مسبقًا، ولم تخالف المجال الجوي المسموح به. كما شددت على أن طائراتها المسيّرة لم تخترق المجال البولندي، في حين رفضت وارسو اقتراحها بالتعاون في التحقيقات حول الحوادث الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد حذر، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن "أي عدوان على روسيا سيواجه برد حاسم".

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

إنفوجرافات توعوية من وزارة الشؤون النيابية بشأن الانتخابات

دور الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وأعضائها | إنفوجرافات توعوية من الشؤون النيابية

النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

عربية النواب: مؤتمر إعمار غزة شهادة جديدة لمصر على ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

الحبس

الحبس 5 سنوات عقوبة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

