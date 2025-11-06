خدام المنصورة يتعلمون مهارات النجاح والتميز في لقاء رعوي برعاية الأنبا أكسيوس

أُقيم لقاء خدام إيبارشية المنصورة بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف الإيبارشية، بالتعاون مع خدمة الأنبا إبرام للتنمية، تحت عنوان “مهارات النجاح والتميز”.

وبدأ اللقاء بالصلاة، تلتها محاضرة بعنوان “مقدمة في فن التواصل” للأستاذة لينا يوسف، مستشارة الموارد البشرية، ثم محاضرة عن “حل المشكلات واتخاذ القرار” قدّمها المهندس هشام الجاولى، منسق خدمات الأنبا إبرام للتنمية.

واختتم نيافته اللقاء بتقديم الشكر للمحاضرين، وعرض خدمات الأنبا إبرام للتنمية.

صلاة القداس الإلهي

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول والأنبا باخوميوس أب الشركة بحي أفلاقة، مركز دمنهور، وذلك في إطار النهضة السنوية التي تنظمها الكنيسة بمناسبة عيد ظهور رأس القديس مارمرقس الرسول، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٣٠ بابة من كل عام.

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته عددًا من الأيقونات المقدسة بالكنيسة، كما أتم طقس معمودية طفلة من أبناء الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل). وذلك للخدمة بها.