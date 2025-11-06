انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الإعدادية والثانوية ببني سويف

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بالعمل على إعداد القيادات الطلابية لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع ومواجهة التحديات أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ختام فعاليات مؤتمر إعداد القيادات الطلابية وانتخاب المكتب التنفيذي للمرحلتين الاعدادية والثانوية والتي أقيمت بقاعة نادي المعلمين الرياضي ببني سويف على مدار أربعة أيام

مؤكدًة على الدور الرائد للاتحادات الطلابية في إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة تحديات المستقبل باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والتنمية.

كما أشار الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية إلى أهمية دور الاتحادات الطلابية وأنهم حلقة الوصل بين زملائهم والمسئولين للتعبير عن احتياجاتهم ومتطلباتهم موجها الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المؤتمر وخروجه بالشكل المطلوب.

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية بأن مؤتمر إعداد القيادات الطلابية استمر لمدة أربعة أيام بقاعة نادي المعلمين وتم فيه تدريب الطلاب على العديد من الموضوعات في ضوء الموضوع المحوري للاتحادات الطلابية (الاتحادات الطلابية وتشكيل الوعي لعالم متغير )

أبرزها الولاء والمواطنة والانتماء والتواصل مع القيادات وكيفية إعداد برنامج انتخابي وفلسفة الإنتخابات باعتبار الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية والتعبير عن أرائهم بموضوعية وحيادية وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن

فيما قال حجاج عطية موجه أول المديرية ان مثل هذه الانتخابات ترسخ مبدأ الديمقراطية لدي الطلاب مشيرا إلى أن اتحاد الطلبة يعد سمة حضارية فى أى مجتمع متقدم، فهو يعبر عن الإرادة الحرة من جانب الطلبة فى اختيار ممثليهم الذين يتولون نيابة عنهم، وأن يكون لهم دور فعال فى مجتمعهم الذى يعيشون فيه.

واضافت نوال قرني موجه عام الاتحاد إن الانتخابات أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الإعدادية من

"محمد یاسر أبو الحسن - الأمين - ادارة الفشن ، الشيماء رمضان شعبان - الأمين المساعد - ببا ، یوسف حجاح شحاته - مقرر ثقافي دينى - بنى سويف ،

نور حسام محمد على- مقرر اجتماعى - بالضم- بنى سويف

أحمد تامر حسين -مقرر رياضي - بنى سويف ، استبرق أحمد يحيى مقرر فنى - بنى سويف ،

بسنت رضا محروس- مقرر علمى - الفشن

كما تم تشكيل مکتب تنفيذى المديرية للمرحلة الثانوية من

" بسملة محمد مصطفى - الأمين - ادارة بنى سويف ، يوسف أحمد صلاح - الأمين المساعد - الفشن ، مى محمود مختار - مقرر ثقافي دينى - الفشن ،على عيسى عبدالله - مقرر اجتماعى - سمسطا ،

زياد أحمد عبدالسلام - مقرر رياضي - اهناسيا ، إيرينى عياد إسحق - مقرر فنى - بالضم - ببا ، محمد خالد صلاح - مقرر علمى - ببا"