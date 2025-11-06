أمل سلامة: المرأة المصرية صانعة الأمل وهدفنا توحيد طاقاتها في كيان وطني لخدمة المجتمع

أقامت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، مساء اليوم، حفل تدشين مؤسسة "عظيمات مصر"وذلك بحضور عدد من النائبات والنواب والمسؤولين والشخصيات العامة والإعلاميين، في احتفالية حملت معاني الفخر بالمرأة المصرية ودورها المتجذر في خدمة الوطن.

وقالت النائبة أمل سلامة في كلمتها خلال الحفل، إن فكرة المؤسسة جاءت من سنوات من العمل الميداني، والاستماع الحقيقي لآمال وأحلام المواطنين، مؤكدة أن مصر تزخر بنماذج نسائية عظيمة تحتاج فقط إلى التنظيم والتكامل في كيان موحد يضم كل سيدة مصرية آمنت بدورها في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضحت النائبة أن «عظيمات مصر» ليست مجرد كيان اجتماعي، بل رسالة وطنية تهدف إلى توحيد طاقات المرأة المصرية في عمل مؤسسي منظم، يسهم في تحقيق التنمية الحقيقية في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الأسر المصرية وبناء الإنسان الذي هو أساس تقدم الوطن.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن المؤسسة تبني على إرث طويل من العطاء والإنسانية حملته نساء مصر عبر الأجيال، من المرأة الريفية البسيطة التي تضحي من أجل تعليم أبنائها، إلى السيدة العاملة، إلى النائبة البرلمانية التي تسعى لتشريعات تدعم وتُمكّن وتحمي المرأة.

من جانبها أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي بمؤسسة "عظيمات مصر" وبالدور الريادي للمرأة المصرية في كل الميادين، ووصفت النائبة أمل سلامة بأنها «ملكة التمرد في كل شيء»، مؤكدة أنها نموذج للمرأة القوية القادرة على كسر التحديات وصنع الفارق.

فيما أكد المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية «صنيعة الرجال الحقيقيين»، موضحًا أن الرجولة ليست صفة للذكور فقط، بل هي مواقف وشجاعة وقدرة على العطاء، مشيرًا إلى أن «عظيمات مصر» يمثل مشروعًا وطنيًا عظيمًا يجسد قيم التكافل والرحمة والعمل من أجل الإنسان.

واختتم الحفل بالتأكيد على أن مؤسسة "عظيمات مصر" ستكون بيتًا لكل امرأة مصرية طموحة تؤمن بدورها في التنمية والعطاء، وجسرًا للإنسانية الحقيقية بين الحلم والواقع.