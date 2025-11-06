قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
أحمد موسى يؤدي مناسك العمرة ويشارك متابعيه لحظة الأذان في بث مباشر
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان
حظر سير السكوتر الكهربي بكافة شوارع محافظة القاهرة
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أمل سلامة: المرأة المصرية صانعة الأمل وهدفنا توحيد طاقاتها في كيان وطني لخدمة المجتمع

امل سلامة
امل سلامة
عبد الرحمن سرحان

أقامت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، مساء اليوم، حفل تدشين مؤسسة "عظيمات مصر"وذلك بحضور عدد من النائبات والنواب والمسؤولين والشخصيات العامة والإعلاميين، في احتفالية حملت معاني الفخر بالمرأة المصرية ودورها المتجذر في خدمة الوطن.

وقالت النائبة أمل سلامة في كلمتها خلال الحفل، إن فكرة المؤسسة جاءت من سنوات من العمل الميداني، والاستماع الحقيقي لآمال وأحلام المواطنين، مؤكدة أن مصر تزخر بنماذج نسائية عظيمة تحتاج فقط إلى التنظيم والتكامل في كيان موحد يضم كل سيدة مصرية آمنت بدورها في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضحت النائبة أن «عظيمات مصر» ليست مجرد كيان اجتماعي، بل رسالة وطنية تهدف إلى توحيد طاقات المرأة المصرية في عمل مؤسسي منظم، يسهم في تحقيق التنمية الحقيقية في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الأسر المصرية وبناء الإنسان الذي هو أساس تقدم الوطن.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن المؤسسة تبني على إرث طويل من العطاء والإنسانية حملته نساء مصر عبر الأجيال، من المرأة الريفية البسيطة التي تضحي من أجل تعليم أبنائها، إلى السيدة العاملة، إلى النائبة البرلمانية التي تسعى لتشريعات تدعم وتُمكّن وتحمي المرأة.

من جانبها أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي بمؤسسة "عظيمات مصر" وبالدور الريادي للمرأة المصرية في كل الميادين، ووصفت النائبة أمل سلامة بأنها «ملكة التمرد في كل شيء»، مؤكدة أنها نموذج للمرأة القوية القادرة على كسر التحديات وصنع الفارق.

فيما أكد المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية «صنيعة الرجال الحقيقيين»، موضحًا أن الرجولة ليست صفة للذكور فقط، بل هي مواقف وشجاعة وقدرة على العطاء، مشيرًا إلى أن «عظيمات مصر» يمثل مشروعًا وطنيًا عظيمًا يجسد قيم التكافل والرحمة والعمل من أجل الإنسان.

واختتم الحفل بالتأكيد على أن مؤسسة "عظيمات مصر" ستكون بيتًا لكل امرأة مصرية طموحة تؤمن بدورها في التنمية والعطاء، وجسرًا للإنسانية الحقيقية بين الحلم والواقع.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

