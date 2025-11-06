إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي إثر انقلاب سيارة بطوخ

عادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق الزراعي السريع بعد توقفها إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الملابس أمام مول العابد، ما تسبب في تعطل جزئي للحركة المرورية بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بالأوناش لرفع آثار السيارة والبضائع من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما تم استدعاء سيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يُسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، فيما أسفر عن تلفيات بالسيارة وعدد من البضائع نتيجة الانقلاب.

وتواصل الجهات المعنية فحص ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.