تأجيل أولمبياد الصحفيين وأسرهم إلى السبت 15 نوفمبر بمركز شباب الجزيرة

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أولمبياد الصحفيين وأسرهم (النسخة الثانية).

وتشمل الفعاليات (كرة القدم - الدومينو - الطاولة - بلاي ستيشن - تنس طاولة - الدارتس - البادل – ( شد الحبل- بنات فقط)

ويقام أولمبياد الصحفيين وأسرهم، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، التابع لوزارة الشباب والرياضية.

فتح باب التسجيل فى البطولة خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الأربعاء 12 نوفمبر 2025م، على أن تقام البطولة يوم السبت 15 نوفمبر 2025 بمركز شباب الجزيرة.

وذلك بجوائز مالية وعينية للفائزين في أولمبياد الصحفيين وأبنائهم.

وعلى مَن يرغب في المشاركة، تسجيل بياناته على الواتس (01099744659) صورة الكارنية وبطاقة الرقم القومي.