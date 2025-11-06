قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
رياضة

حازم حسني يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للرماية بالتزكية

حازم حسني
حازم حسني

في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر القارية والدولية في مجال الرياضة، فاز حازم حسني برئاسة الاتحاد الأفريقي للرماية بالتزكية، ليواصل قيادة الاتحاد لدورة جديدة، بعد إجماع الجمعية العمومية على تجديد الثقة في قيادته لما حققه من نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وجرت الانتخابات بقاعة المؤتمرات بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية - القاهرة ٢٠٢٥ التي تقام خلال الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر الجاري، بمشاركة ١١٠٠ رامي ورامية من ٧٢ دولة حول العالم.

وشهدت الانتخابات أجواءً من الشفافية والتنظيم المتميز، بحضور لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، حيث تمت عملية الاقتراع والتزكية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي وبمشاركة ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء.

وأُعلن خلال الجلسة عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرماية على النحو التالي:

الرئيس:
السيد حازم حسني – (مصر)

الأمين العام:
السيد طارق شرارة – (مصر)

نواب الرئيس:
السيد باسم البوعيشي – (ليبيا)
السيد رضا مناعي – (تونس)
السيد مامادو با – (السنغال)
السيد أورازيو كريمونا – (جنوب أفريقيا)

الأعضاء:
السيد محمد الفاضل – (السودان)
السيد عبد الله حامد – (السودان)
السيد فيليب ندولو – (كينيا)
السيد سيدين محمد أحيد – (موريتانيا)
السيد سيليان جورج والش – (غانا)
السيد أفونسو فرانسيسكو – (أنغولا):

وأكد حازم حسني – الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد المصري للرماية وعضو الاتحاد الدولي للرماية ، أن هذا الإجماع الأفريقي يعد مسؤولية كبيرة تحفزه لمواصلة العمل من أجل تطوير اللعبة في القارة السمراء.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج شاملة لتأهيل المدربين والرماة، وتنظيم مزيد من البطولات القارية والدورات التدريبية، بما يعزز مكانة أفريقيا في المحافل الدولية.

كما شدد على أن القاهرة ستظل مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل الرماة الأفارقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية.

حازم حسني الرياضة أخبار الرياضة فوز حازم حسني

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد