الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأهلي والزمالك في نهائي السوبر.. مكاسب مالية وقمة كروية جديدة

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مساء الأحد المقبل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يحتضن ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في نسخة استثنائية تشهد مواجهة القطبين للمرة العاشرة في تاريخ البطولة.

طريق النهائي تأهل مثير للفريقين

الأهلي تمكن من حجز مقعده في النهائي بعد فوز صعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في لقاء أقيم مساء الخميس، وسجل للأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، بينما أحرز مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد.

أما الزمالك، فحجز بطاقة التأهل بعد مباراة ماراثونية أمام بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها بركلات الترجيح 5-4، ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه التاريخي في ديربي القاهرة المنتظر.

الجوائز المالية مكافآت مجزية للأبطال

يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 50 ألف دولار بمجرد بلوغه الدور نصف النهائي. أما بطل السوبر المصري فسيحصل على 300 ألف دولار أمريكي، مقابل 200 ألف دولار للوصيف،
وبذلك، فإن الفريق الفائز من بين الأهلي والزمالك سيحصد إجمالي 350 ألف دولار بعد احتساب مكافأة المشاركة، بينما سيحصل الخاسر على 250 ألف دولار، ليبلغ مجموع جوائز البطولة 700 ألف دولار.

الحكم فى دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

وتؤكد هذه الأرقام أن البطولة لا تقتصر على المنافسة الشرفية فقط، بل تمثل أيضًا فرصة لتحقيق مكاسب مالية معتبرة للأندية المشاركة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة النهائية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها مجموعة من القنوات العربية هي أون تايم سبورتس ودبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، التي خصصت تغطية موسعة للحدث المرتقب.

الأهلي والزمالك تاريخ من الصراع في السوبر

تعد مواجهة الأحد هي القمة العاشرة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، بعد لقاءات سابقة أعوام 2003، 2008، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021، و2024، ويمتلك الأهلي اليد العليا في تاريخ المواجهات، إذ توج باللقب على حساب الزمالك سبع مرات، مقابل لقبين فقط للفريق الأبيض عامي 2016 و2019.

الأهلى والزمالك

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبًا، بينما يملك الزمالك 4 ألقاب، في حين سبق لفرق المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش التتويج مرة واحدة.

قمة جديدة على أرض الإمارات

تأتي النسخة الحالية وسط أجواء جماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي واسع، مع إقامة البطولة في دولة الإمارات التي باتت وجهة مفضلة لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، ويأمل الأهلي في مواصلة هيمنته والتتويج باللقب السادس عشر في تاريخه، بينما يسعى الزمالك لرد الاعتبار وانتزاع كأس جديدة تضاف إلى خزائنه، في مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

