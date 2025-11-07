أسيوط.. ضبط 1157 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بديروط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط أكثر من طن من اللحوم ومشتقاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية مكثفة شنتها الأجهزة التنفيذية والتموينية بمركز ديروط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ضبط 1157 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة المذبوحة خارج المجزر

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط 1157 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة المذبوحة خارج المجزر الحكومي وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والفاسدة.

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية المشتركة نُفذت بالتعاون بين مديرية التموين وإدارة تموين ديروط ومباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين بأسيوط، حيث استهدفت الأسواق والمحال والمنافذ التجارية بمركز ديروط لضبط أي مخالفات أو تجاوزات في تداول السلع الغذائية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للغش التجاري أو المساس بصحة المواطنين، لافتًا إلى استمرار تكثيف الحملات لضمان توافر منتجات غذائية مطابقة للمواصفات الصحية وتحقيق الانضباط في الأسواق.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي أي بلاغات تتعلق بالمواد الغذائية أو الخدمات العامة داخل المحافظة.