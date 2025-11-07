قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكبسة أحلى من المحلات بمذاق خليجي مميز

الكبسة
الكبسة
هاجر هانئ

الكبسة من الأطباق الخليجية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يجعل البعض يحرص على شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف غادة التلي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل الكبسة في البيت.

مقادير الكبسة 


● 5 كوب أرز بسمتي

● كتف ضانى مسلوق

● مرقة

● 2 طماطم مكعبات كبيرة

● 1/4 كوب صلصة طماطم

● 1 بصلة مقطعة صغيرة

● 3 جزر مقطع شرائح رفيعة

● 2 ملعقة كبيرة زيت

● 1 ملعقة كبيرة سمن

● 2 ورق لورا

● 4 حبة ليمون ناشف لومي

● 10 حبة حبهان

● 2 عود قرفة

● 2 حبة خولنجان

● 6 قرنفل

● 1 ملعقة كبيرة شيبة

● قشر برتقالة مقطع كبير

● ملح وفلفل

● لوز وزبيب للوجه

طريقة تحضير الكبسة


يشوح البصل في زيت وسمنة على النار ثم يضاف جزر وخولنجان وطماطم ولومي وقرنفل وورق لورا وشيبة وقرفة عيدان تضاف صلصة طماطم ثم الأرز وقشر برتقال يقلب الخليط ثم تضاف مرقة، ويغطى ويترك على النار هادئة حتى تمام النضج يشوى الكتف في الفرن حتى يحمر يحمر الزبيب واللوز في زيت يغرف الأرز ويقدم مع الكتف والمكسرات

الكبسة طريقة عمل الكبسة مقادير الكبسة طريقة تحضير الكبسة

