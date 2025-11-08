سرقت حقيبة مجوهرات من منزل مسنة بالعجوزة.. خادمة تواجه هذه العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات، لسرقتها مشغولات ذهبية وبعض المقتنيات من داخل مسكن مسنة، محل عملها بالعجوزة.

جهات التحقيق المختصة، أمرت بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة حقيبة مجوهرات من منزل مسنة بالعجوزة.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية ومكان مرتكبة الواقعة، وجرى ضبطها، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية حيال الواقعة.



عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.