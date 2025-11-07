مياه كفر الشيخ تكرم رئيس الشركة السابق حسن عبد الغني | صور

نظَّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ حفلاً لتكريم اللواء مهندس حسن عبد الغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تقديرًا لجهوده المتميزة وعطائه المتواصل في الارتقاء بمنظومة العمل بالشركة، وسعيه الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

شهد الحفل حضور قيادات الشركة والعاملين الذين أعربوا عن تقديرهم البالغ لما قدَّمه اللواء مهندس حسن عبدالغنى من دعمٍ وتحفيزٍ لجميع العاملين، وما أحدثه من تطورٍ ملحوظٍ في أداء الإدارات المختلفة، مؤكدين أن فترة قيادته كانت نموذجًا في الانضباط والإدارة الحكيمة.

من جانبه، عبَّر اللواء مهندس حسن عبدالغنى عن امتنانه لهذا التكريم، مشيدًا بجهود جميع العاملين وتعاونهم المستمر لتحقيق أهداف الشركة في خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو نتاج عمل جماعي وجهد مشترك.