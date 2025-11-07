قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
رسميا.. الرباط تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2025| اعرف الموعد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إقامة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2025 في العاصمة المغربية “الرباط”.

وأوضح الكاف عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الحفل سيقام 19 نوفمبر الجاري.

صلاح وحكيمي صراع القمة على جائزة أفضل لاعب
ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، بعدما قدم موسماً مميزا مع نادي ليفربول الإنجليزي، توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب في "البريميرليج".


ويواجه صلاح منافسة شرسة من المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ساهم في تتويج فريقه بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، السوبر) إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي، بجانب النيجيري فيكتور أوسيمين الذي واصل تألقه في القارة العجوز.

حضور مصري لافت
في فئة أفضل لاعب داخل القارة، يبرز الحضور المصري بقوة عبر إمام عاشور نجم الأهلي، إلى جانب ثنائي بيراميدز فيستون ماييلي وإبراهيم عادل المنتقل حديثاً إلى الجزيرة الإماراتي.

وينافسهم في السباق كل من البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي، في فئة تشهد تنافساً متنوعاً بين أندية شمال ووسط أفريقيا.

الشناوي بين عمالقة القارة في حراسة المرمى
يدخل أحمد الشناوي حارس بيراميدز سباق أفضل حارس مرمى في أفريقيا في مواجهة قوية مع المغربي ياسين بونو، والسنغالي إدوارد ميندي، والكاميروني أندريه أونانا، ما يمنح المنافسة طابعاً عربياً مميزاً بين كبار القارة.

بيراميدز يتصدر ترشيحات الأندية
يواصل نادي بيراميدز كتابة التاريخ بعد موسم استثنائي توج فيه بثلاثة ألقاب كبرى دوري أبطال أفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الأفريقي، ليصبح المرشح الأبرز لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2025.

ويغيب عن القائمة الثنائي التاريخي الأهلي والزمالك في مشهد غير معتاد للكرة المصرية.

حسام حسن ينافس على لقب أفضل مدرب
ضمن فئة أفضل مدرب في أفريقيا، حجز المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مكانه بين الكبار بعد نجاحه في قيادة "الفراعنة" للتأهل إلى مونديال 2026، فيما ينافسه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لبيراميدز، الذي حقق موسماً تاريخياً مع فريقه.

المنتخبات العربية في المقدمة
يبرز الحضور العربي أيضاً في فئة أفضل منتخب أفريقي، حيث يتصدر منتخب مصر القائمة بجانب منتخب المغرب الأول، ومنتخب شباب المغرب تحت 20 عاماً، في تأكيد جديد على تطور الكرة العربية على المستوى القاري.

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

