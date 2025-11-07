قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
أخبار البلد

جامعة عين شمس تستضيف ورش عمل الناشر الدولي Elsevier بالتعاون مع بنك المعرفة المصري

حسام الفقي

استضافت جامعة عين شمس بمركز التدريب والتطوير (I-Hub)، ورش عمل الناشر الدولي Elsevier التي أقيمت على مدار أربعة أيام  تحت عنوان:
«تمكين البحث العلمي في مصر: الذكاء الاصطناعي، والنزاهة، والتأثير»، ضمن فعاليات أسبوع البحث والابتكار 2025، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

شهدت الورش مشاركة واسعة من الباحثين، ورؤساء تحرير المجلات العلمية المصرية، وعدد من عمداء الكليات من مختلف الجامعات المصرية، وذلك لمناقشة أبرز القضايا والتوجهات الحديثة في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي، بهدف الارتقاء بمخرجات البحث العلمي المصري وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال الفعاليات التي اتسمت بتفاعل كبير بين الحضور داخل القاعة وعبر منصة زووم، بلغ عدد المشاركين أكثر من 250 باحثًا وأستاذًا جامعيًا، بالإضافة إلى 400 مشارك افتراضيًا من الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

حضر اللقاء من جانب بنك المعرفة المصري كل من رباب رشوان، ومحمد صلاح (المشرف على الدوريات العلمية)، والدكتورة لوشيا شومبي المتخصصة في تحليل البيانات، والمهندس خالد شعلان ممثل الناشر الدولي Elsevier وفريق النشر العلمي ببنك المعرفة المصري.

وتناولت الجلسات أخلاقيات البحث والنشر العلمي، بما في ذلك قضايا التأليف العلمي ومكافحة النشر الاحتيالي والمجلات المفترسة ومصانع الأبحاث، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في كشف الانتحال وضمان النزاهة البحثية.

كما تم تسليط الضوء على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الممارسات البحثية اليومية تحت شعار
"Eureka Everyday: How Elsevier AI Tools Can Unleash Your Productivit"، حيث تعرف المشاركون على تطبيقات Scopus AI وScienceDirect AI وMendeley AI من خلال جلسات تدريب عملية ركزت على مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاج العلمي.

كما تم استعراض استراتيجيات تحليل البيانات ودورها في التخطيط الاستراتيجي للجامعات ومؤسسات البحث العلمي، من خلال أدوات منصة SciVal التي تسهم في تعزيز التميز الأكاديمي وزيادة الظهور الدولي للمؤسسات المصرية.

واختُتمت الفعاليات بجلسات متخصصة حول آليات فهرسة المجلات العلمية المصرية في قاعدة بيانات Scopus، تضمنت عرضًا لمعايير الفهرسة وسبل تقييم الاستشهادات العلمية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية لرؤساء تحرير المجلات حول تحسين جودة النشر ورفع مستوى الظهور الدولي للمجلات المصرية.

وجاءت هذه الورش في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم منظومة البحث العلمي وتكاملها مع استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

جامعة عين شمس مركز التدريب والتطوير I hub الناشر الدولي Elsevier

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
نشرة المرأة والمنوعات
أخبار السيارات
تويوتا هايلوكس
