حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
ديني

مفتي الجمهورية: ذكرى معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

أدى أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الدسوقي،  بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي التاسع والستين، الذي يوافق ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة عام 1956.

وأعرب المفتي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن ذكرى معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، وتجسيدًا لقيم التضحية والفداء التي تمثل جوهر الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هو مناسبة لاستلهام دروس التاريخ، وتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء بروح الوطنية التي تميز أبناء كفر الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة قدمت عبر تاريخها نماذج مضيئة في العلم والجهاد والعطاء.

ميزان الطاعة هو الوحي لا الهوى

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره العميق لمشاركة فضيلة المفتي في فعاليات العيد القومي وأداء صلاة الجمعة بالمسجد الدسوقي، مؤكدًا أن هذا الحضور الرفيع يعكس مكانة كفر الشيخ التاريخية والدينية، ويجسد أسمى معاني الانتماء والفخر الوطني.

حضر الصلاة كل من فضيلة أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر،  والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  وعدد من القيادات السياسية والأمنية والدينية، وعلماء الأزهر ووزارة الأوقاف بالمحافظة.

نظير محمد عياد مفتي الجمهورية صلاة الجمعة كفر الشيخ العيد القومي

