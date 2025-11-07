قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
بنداري: متابعة التصويت في 139 مقراً بـ117 دولة وإضافة 3 لجان بالعراق

منار عبد العظيم

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالاً عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج، وإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات الخاصة بعملية الاقتراع.

بدء التصويت في 134 مقراً انتخابياً وإغلاق 16 لجنة بانتهاء اليوم الأول

من جانبه، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت بدأ في 134 مقراً انتخابياً من إجمالي 139 مقراً مخصصاً للمصريين في الخارج، مشيراً إلى إغلاق 16 لجنة انتخابية بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.
وأضاف أن عمليات الاقتراع تسير بسلاسة في مختلف المقار، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، والتنسيق المستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية.

كثافات تصويتية مرتفعة في الدول العربية واقتراح فتح مقرات جديدة

وأشار بنداري إلى تسجيل كثافات تصويتية ملحوظة في عدد من الدول العربية التي تضم جاليات مصرية كبيرة، موضحاً أنه تم اقتراح فتح مقرات إضافية في بعض الدول لتسهيل عملية التصويت بما يتناسب مع ظروف الدول المضيفة وعدد الناخبين بها.

متابعة شاملة للتصويت في 117 دولة حول العالم

وأكد القاضي أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع على مدار الساعة اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 139 مقراً انتخابياً بـ117 دولة حول العالم، مشيراً إلى أنه تم إضافة 3 لجان انتخابية جديدة في دولة العراق لاستيعاب أعداد المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم هناك.

التصويت يبدأ من نيوزيلندا وينتهي في لوس أنجلوس

وأوضح بنداري أن لجنة نيوزيلندا تُعد أول لجنة تفتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحاً بتوقيتها المحلي، وهو ما يوافق العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، نظراً لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة، بينما تكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح باب التصويت، لتُختتم بها عملية الاقتراع للمصريين بالخارج.

تفاصيل مواعيد التصويت وإعلان النتائج النهائية

تُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج على مدار يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وتُقام الانتخابات على مرحلتين، بمشاركة 2598 مرشحاً بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة.
ومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من المرحلة الأولى في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر.
أما جولة الإعادة، فتُعقد بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر المقبل.

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

