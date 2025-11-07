أحمد ترك: الزي الأزهري ليس احتكارا للدين.. فيديو

قال الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الزي الأزهري ليس احتكارا للدين، وإنما هذا الأمر موجود في جماعات أخرى.

وأضاف ترك، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن هناك أزاهرة استفادوا من العمامة وهم منتمون لجماعات أخرى، وهناك عدد كبير من الأساتذة تورطوا في هذا الأمر.

وأشار إلى أن الأزهر اخترق في مساحة منهم، فبعض أساتذة الأزهر كانوا في رابعة العدوية ومنهم من يدرس تاريخ حسن البنا وجماعة الإخوان.

وتابع: الأزهر تخلص من هذه الرموز ولكن هناك بعض الجيوب ما زالت، وكذلك موجودة في وزارة الأوقاف، لأن هذه الجماعة تجيد التلون والتخفي، منوها بأنه طالب بتشريع بمنع أي منتمٍ للجماعات المتطرفة من تولي أي منصب في الدولة.