شارك الإعلامي فتح الله زيدان لقطات من مران الأهلي استعداداً لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وأعلن الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن طاقم تحكيم نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كاس السوبر المصري.



وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.