إطلاق هاتف Nothing Phone (3a) Lite الاقتصادي رسميا في السعودية و الإمارات

أعلنت شركة Nothing بقيادة المؤسس كارل بي عن طرح هاتفها الجديد Nothing Phone (3a) Lite في السعودية والإمارات، ليكون الخيار الأحدث والأرخص ضمن سلسلة هواتفها الشهيرة بتصميمها الشفاف ولغتها البصرية الفريدة.

انطلقت المبيعات في الأسواق العربية بعد تدشين عالمي في نهاية أكتوبر 2025، ليؤسس الهاتف موقعًا قويًا في الفئة الاقتصادية متوسطة التكلفة مستهدفًا فئة الشباب ومحبي التكنولوجيا المبتكرة بسعر منافس.​

مواصفات الهاتف التقنية والتصميم

الشاشة والتصميم:

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مع طبقة حماية Panda Glass تضمن مقاومة جيدة للخدوش والصدمات الخفيفة.

الحفاظ على التصميم الشفاف الأيقوني حاضر، ويضم إضاءة خلفية Glyph Matrix بسيطة تضيء عند استقبال الإشعارات، في إشادة لهوية Nothing المعروفة.​

المعالج والأداء:

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Pro المصنع بدقة 4 نانومتر، مما يوفر أداء سلسًا ومتوازنًا في التطبيقات والألعاب اليومية، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت RAM وسعة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت بكارت ميموري (MicroSD).​

الكاميرات:

يضم الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية:

رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS

عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل

عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل مناسبة للسيلفي والمحادثات المرئية.​

البطارية والشحن:

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط عبر منفذ USB Type-C، وتقدم أداءً مميزًا يدوم ليوم كامل تحت الاستخدام المكثف.​

مزايا إضافية:

بصمة مدمجة أسفل الشاشة، دعم NFC، شبكات WiFi 6، واجهة تشغيل Android 15 مع تحديثات رئيسية لثلاث سنوات، مقاومة للرذاذ بمعيار IP54 (لكن لا تقاوم الغمر بالماء).​

السعر الرسمي في السعودية والإمارات

يبلغ سعر الهاتف في السعودية ما بين 1150 ريال للنسخة 128 جيجابايت إلى 1500 ريال للنسخة 256 جيجابايت، وفي الإمارات يبدأ من 1100 درهم للنسخة الأساسية ويصل حتى 1400 درهم لأعلى سعة تخزين، ليعتبر من أوفر الخيارات في الهواتف الحديثة ذات التصميم المميز والمواصفات المتكاملة.​

خلاصة وتوقعات السوق

يمثل Nothing Phone (3a) Lite نقلة إستراتيجية للشركة في الشرق الأوسط، مع توازن واضح بين التصميم العصري والسعر الاقتصادي، ومواصفات مدعومة بأداء جيد وكاميرا أساسية مرضية.

ويتوقع أن يحقق انتشارًا واسعا بفضل المظهر الفريد وخدمات ما بعد البيع والدعم المستمر من Nothing ضمن سياسة الحفاظ على قيمة وأمان المستخدمين في المنطقة.