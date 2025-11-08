يعقوب السعدي: مصر تساند الجميع ولكن هناك أندية تعيش دور المظلومية

أشاد الإعلامي يعقوب السعدي، بدور الدولة المصرية مع الأندية ودعمها المستمر.

وقال يعقوب السعدي في تصريحات على قناة أبو ظبي الإماراتية: "الدولة في مصر تساند الجميع ولكن فيه أندية بتعيش دور المظلومية وتقول الدولة مش بتساعدنا".

وتغنى بمصر، وقال: “مصر في الكون هي استثناء، ولم أطالع في أي دولة أو حضارة مثل هذه الملوك وكأنها من كوكب أخر أو من عالم ثاني، وكيف لو كنا هناك وماذا لو كان الفراعنة عايشين معنا في هذه الأوقات، لنعرف معجزة بناء الأهرامات أو كيف وحد مينا القطرين”.

وأضاف: “كيف لو كنا حتى حوالين أحفاد الفراعنة، مثل صوت البارودي وعمر مكرم، فمصر هي حضارة استثنائية، فمصر أثبتت لنا تفردها في الشرط الأوسط، وما هذا العنفوان والعظمة يا مصر كيف لبلد واحد أن يكون أرضا للأنبياء والملوك والعظماء”.