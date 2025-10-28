قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور يعقوب السعدي | اتحاد الكرة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

افتتح اليوم المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A8 والتي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تستمر لمدة 6 أشهر باجمالي 280 ساعة تدريبية .



تقام فعاليات الدبلومة تحت إشراف اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية بحضور عدد 18 مدربا، من بينهم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت ،كمال عبدالواحد مدرب منتخب مصر السابق، حمدي بطاو مدرب الاتحاد الليبي ، وأكرم الهمالي اللاعب الدولي الليبي السابق، وبدأت الفعاليات اليوم بمحاضرة عن كرة القدم الحديثة وشهد الافتتاح اليوم حضور الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي .



تقوم بمهمة تنظيم الدورات التدريبية إدارة المدربين باتحاد الكرة بقيادة د جمال محمد علي ، ومنسق الدورات ايهاب الجندي ، تحت اشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.



قرار مثير من اتحاد الكرة في مباريات الدوري 
أعلنت إدارة المسابقات بـ اتحاد الكرة القدم عن تأجيل جميع المباريات المقررة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 تزامنًا مع الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.
في خطاب رسمي وجهته إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة إلى الأندية والفروع والمناطق، تم التأكيد على ضرورة ترحيل جميع المسابقات المقررة في هذا اليوم إلى مواعيد جديدة تحددها الفروع المعنية. 

ويشمل القرار الصادر من جانب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة جميع المباريات دون استثناء، بما في ذلك مباريات دوري Nile الممتاز. وسيتم تحديد المواعيد الجديدة من قبل فروع الاتحاد في القاهرة والجيزة والقليوبية، مع ضرورة إبلاغ الأندية بها في أقرب وقت ممكن.
 


اتحاد الكرة يؤجل مباريات دوري السيدات 
 


قرر اتحاد الكرة تأجيل 7 مباريات من أصل 8 بالجولة الـ 7 من الدوري المصري للكرة النسائية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل. 

 


يأتي قرار اتحاد الكرة لتزامن الموعد لتلك المباريات السبع مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تُعد حدثًا عالميًا ينتظرها المصريون والعالم أجمع. 
 



وأعلن اتحاد الكرة أيضا عدم تأجيل مباراة المصري أمام مسار في دوري الكرة النسائية واستثنائها من قرار التأجيل حيث ستُقام في موعدها المحدد ضمن الجولة نفسها نظرًا لارتباطات تنظيمية خاصة تتعلق بجدول الفريقين. 



يأتي هذا الإجراء حرصًا من الاتحاد على إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية، من أندية ولاعبين وجماهير، لمتابعة أو المشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير. يُذكر أن المتحف يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في مصر، ويُتوقع أن يستقطب اهتمامًا واسعًا من داخل وخارج البلاد.

اتحاد الكرة دورة المدربين هاني أبوريدة جمال محمد علي الكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مسؤول بالخارجية الروسية : أمريكا تواجه تخريبا أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

مسؤول بالخارجية الروسية : أمريكا تواجه تخريبا أوروبيا في تسوية الأزمة الأوكرانية

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يبدأ هجوما واسعا على قطاع غزة

أرشيفية

وسائل إعلام فلسطينية: قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

بالصور

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد