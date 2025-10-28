بحضور يعقوب السعدي | اتحاد الكرة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8

افتتح اليوم المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A8 والتي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تستمر لمدة 6 أشهر باجمالي 280 ساعة تدريبية .





تقام فعاليات الدبلومة تحت إشراف اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية بحضور عدد 18 مدربا، من بينهم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت ،كمال عبدالواحد مدرب منتخب مصر السابق، حمدي بطاو مدرب الاتحاد الليبي ، وأكرم الهمالي اللاعب الدولي الليبي السابق، وبدأت الفعاليات اليوم بمحاضرة عن كرة القدم الحديثة وشهد الافتتاح اليوم حضور الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي .





تقوم بمهمة تنظيم الدورات التدريبية إدارة المدربين باتحاد الكرة بقيادة د جمال محمد علي ، ومنسق الدورات ايهاب الجندي ، تحت اشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.





قرار مثير من اتحاد الكرة في مباريات الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بـ اتحاد الكرة القدم عن تأجيل جميع المباريات المقررة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 تزامنًا مع الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.

في خطاب رسمي وجهته إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة إلى الأندية والفروع والمناطق، تم التأكيد على ضرورة ترحيل جميع المسابقات المقررة في هذا اليوم إلى مواعيد جديدة تحددها الفروع المعنية.



ويشمل القرار الصادر من جانب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة جميع المباريات دون استثناء، بما في ذلك مباريات دوري Nile الممتاز. وسيتم تحديد المواعيد الجديدة من قبل فروع الاتحاد في القاهرة والجيزة والقليوبية، مع ضرورة إبلاغ الأندية بها في أقرب وقت ممكن.





اتحاد الكرة يؤجل مباريات دوري السيدات





قرر اتحاد الكرة تأجيل 7 مباريات من أصل 8 بالجولة الـ 7 من الدوري المصري للكرة النسائية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل.







يأتي قرار اتحاد الكرة لتزامن الموعد لتلك المباريات السبع مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تُعد حدثًا عالميًا ينتظرها المصريون والعالم أجمع.







وأعلن اتحاد الكرة أيضا عدم تأجيل مباراة المصري أمام مسار في دوري الكرة النسائية واستثنائها من قرار التأجيل حيث ستُقام في موعدها المحدد ضمن الجولة نفسها نظرًا لارتباطات تنظيمية خاصة تتعلق بجدول الفريقين.





يأتي هذا الإجراء حرصًا من الاتحاد على إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية، من أندية ولاعبين وجماهير، لمتابعة أو المشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير. يُذكر أن المتحف يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في مصر، ويُتوقع أن يستقطب اهتمامًا واسعًا من داخل وخارج البلاد.