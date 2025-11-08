قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مؤشرات وول ستريت تتعافى وسط آمال بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

شهدت وول ستريت تعافياً حاداً من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مع تصاعد الآمال باقتراب المشرعين الأمريكيين من التوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت قلّصت العملات المشفرة خسائرها الأسبوعية.

محَت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها، إذ ارتفعت أسعار أسهم قرابة 400 شركة مدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500).

إشارة إيجابية

رغم رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ مقترح الديمقراطيين بتقليص مطالبهم إلى تمديد دعم التأمين الصحي المنتهي لعام واحد فقط، فإن تبادل العروض بين الطرفين اعتُبر إشارة إيجابية للمستثمرين.

أما مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100)، فقلّص معظم خسارته البالغة 2.1%، منهياً أسوأ أسبوع له منذ أبريل.

ومع توقف عمل الوكالات الفيدرالية التي تنشر البيانات الاقتصادية، لم يُصدر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة. 

وأظهر مسح أجرته شركة "22 في ريسرش" (22V Research) أن ضعف سوق العمل هو أكبر خطر يواجه التداولات حالياً، ما يفسر تأثر الأسواق بالأخبار المتعلقة بالوظائف.

أطول إغلاق حكومي في التاريخ يكلّف الاقتصاد الأمريكي 15 مليار دولار أسبوعياً

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى قرب أدنى مستوياتها التاريخية مع تأثير الإغلاق الحكومي على التوقعات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي أضعف نظرة الأفراد لأوضاعهم المالية.

