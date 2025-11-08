قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خطة إعادة هيكلة في عملاق التعدين نيومونت تطال 16% من العمالة

أ ش أ

كشفت مذكرة اطلعت عليها وسائل إعلام عالمية أن خطة إعادة الهيكلة التي تتبناها مؤسسة "نيومونت" الأمريكية للتعدين أثرت على ما يقرب من 16 % من عمالتها الحقيقية.


وأعلنت وكالة "بلومبيرج" في أواخر أغسطس أن "نيومونت"، أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، شرعت في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة عقب صفقة شرائها لشركة "نيوكريست" الأسترالية بقيمة 17 مليار دولار في عام 2023، ولفتت إلى أن الخطة، التي تعكس مساعي "نيومونت" لتبسيط العمليات وتكاملها بين الشركتين، قد تؤدي إلى فقدان الآلاف من الوظائف.


وكجزء من عملية التكامل بين الشركتين، أطلقت "نيومونت" مشروعا شاملا يوصف داخليا بأنه "مشروع التحفيز".
وبينت مذكرة الشركة أن المشروع تسبب في إلغاء العديد من الوظائف، ووقف فرص عمل، وإجراء تغييرات في المستويات الوظيفية في "نيومونت". 


ووفق المرحلة الأخيرة للهيكلة، من المقرر تقليص الشركة لوظائف نسبتها حوالي 12 في "مستوى العمل 2"، الذي يغطي وظائف المدراء والمشرفين والمراقبين والمتخصصين، وإجراء خفض نسبته حوالي 10 في المئة في "مستوى العمل 1"، الذي يتضمن المستشارين، والمسؤولين، والمشغلين، المناصب الإشرافية.


وأفادت بأن موظفي "نيومونت" أُخطروا بأن إعادة الهيكلة قد تم الانتهاء منها مبكرا قبل الموعد المحدد لها بشهر، لتخفيف حدة القلق بين العاملين حيال طول المدة.


كما تستعد الشركة لإجراء تغيير كبير في مناصب الإدارة العليا في العام القادم، وذلك عقب تقاعد الرئيس التنفيذي الحالي توم بالمر، ومن المقرر أن تحل محله الرئيسة والمديرة التنفيذية للعمليات، ناتاشا فيلجوين.


ومع نهاية شهر ديسمبر 2024، بلغ عدد العاملين في "نيومونت" حوالي 22 ألفا و200 موظف، إلى جانب 20 ألفا و400 متعاقد.
وقال المتحدث باسم الشركة "إن تلك التحركات لإعادة تشكيل هيكلنا تعكس واحدة من خطوات عديدة اتُخذت في عام 2025 لتقليص تكلفتنا الأساسية وتحسين الإنتاجية".


ومن أجل تحسين الإنتاجية وكفاءة التكاليف، باعت "نيومونت" فعليا أصول مناجم غير أساسية قيمتها ملياري دولار منذ مطلع 2024.
وشركة نيومونت (Newmont Corporation) هي واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم، وتتخذ من دنفر بولاية كولورادو الأمريكية مقرًا رئيسيًا لها وتعمل في استخراج الذهب والنحاس والمعادن الثمينة الأخرى.


وتواجه الشركة تحديات تتعلق بخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتكيف مع تقلبات أسعار المعادن وتكاليف الطاقة.
وتعد "نيومونت"، التي تأسست عام 1921 ، أكبر منتج للذهب في العالم، وتعمل في أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأستراليا وآسيا، كما عززت مكانتها في قطاع التعدين بعد استحواذها عام 2023 على شركة "نيوكريست" الأسترالية في صفقة بلغت نحو 19 مليار دولار.
 

