مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد

قال مراسل القاهرة الإخبارية في كييف، غيث مناف، إن الجبهة الشرقية في أوكرانيا تشهد تدهوراً متسارعاً في الوضع الميداني، مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم السيطرة على منطقة "فوتشي" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وهو ما اعتبرته موسكو تقدماً ميدانياً مهماً في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة شرق البلاد.

وأضاف مناف أن القوات الروسية تواصل التقدم في عدة محاور، أبرزها محور باخموت ودونيتسك، حيث أعلنت موسكو أنها باتت تسيطر على ما بين 80 إلى 85% من مدينة بوكروس، بينما تنفي هيئة الأركان الأوكرانية هذه الأنباء، مؤكدة أن المعارك لا تزال محتدمة وأن القتال يدور بشراسة في أحياء المدينة.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية خلال عمليات حرب الشوارع هناك، منوها بأن القوات الأوكرانية تشّن هجمات مضادة باستخدام طائرات مسيّرة هجومية من طراز "فلامينغو"، تم تطويرها محلياً، وتستهدف منشآت عسكرية روسية.

وأردف مناف خلال رسالة له على الهواء، أن موسكو تتهم كييف باستخدام هذه المسيرات في ضرب منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، موضحا أن الهجمات الروسية الأخيرة تسببت في أضرار واسعة للبنية التحتية الأوكرانية للطاقة، حيث شهدت العاصمة كييف حالة طوارئ قصوى.

وأشار إلى أن حالة الطوارئ أعلنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من المدينة وضواحيها، مما اضطر الحكومة إلى قطع التيار جزئياً لإعادة توزيع الأحمال واستقرار الجهد الكهربائي، كما أن وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت أنها تعمل على إصلاح الأعطال واستعادة التيار تدريجياً بعد الغارات الروسية التي استهدفت محطات توليد وتوزيع الكهرباء فجر اليوم في كييف وعدد من المقاطعات الشرقية.

وأضاف مناف أن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأوكراني حذر من تفاقم أزمة الطاقة، مشيراً إلى أن استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية سيؤدي إلى عجز واضح بين مناطق الشرق والغرب، حيث تمتلك الأخيرة فائضاً من الكهرباء بفضل المحطات النووية العاملة هناك، في حين تعاني المناطق الشرقية من انقطاعات متكررة وتراجع في الإمدادات نتيجة الاستهدافات المتكررة.

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية حديثه بالتأكيد على أن الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد، في ظل استمرار القصف الروسي المكثف والتصعيد المتبادل بين الجانبين، ما ينذر بمرحلة أكثر خطورة خلال الأسابيع المقبلة.

