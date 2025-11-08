قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد دير مارجرجس بالرزيقات بمناسبة بدء الموسم السنوي
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم الدعوة لحضوره موسم الدير السنوي الذي يبدأ في العاشر من نوفمبر من كل عام.

وضم الوفد كلًا من نيافة الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، والأنبا يوساب، أسقف عام كنائس الأقصر وضواحيها، والقمص توماس الرزيقي، المشرف على الدير، إلى جانب رجلي الأعمال ممدوح وباسم فيليب.

وخلال اللقاء، وجه الوفد الدعوة الرسمية إلى محافظ الأقصر لحضور احتفالات الدير السنوية، والتي تعد من أبرز الفعاليات الدينية المسيحية والسياحية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الدعوة، مشيدًا بروح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون لنجاح موسم الاحتفال بدير مارجرجس بالرزيقات، والذي يشهد مشاركة واسعة من الزوار من مختلف المحافظات.

