محافظ الأقصر يستقبل وفد دير مارجرجس بالرزيقات بمناسبة بدء الموسم السنوي

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك لتقديم الدعوة لحضوره موسم الدير السنوي الذي يبدأ في العاشر من نوفمبر من كل عام.

وضم الوفد كلًا من نيافة الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، والأنبا يوساب، أسقف عام كنائس الأقصر وضواحيها، والقمص توماس الرزيقي، المشرف على الدير، إلى جانب رجلي الأعمال ممدوح وباسم فيليب.

وخلال اللقاء، وجه الوفد الدعوة الرسمية إلى محافظ الأقصر لحضور احتفالات الدير السنوية، والتي تعد من أبرز الفعاليات الدينية المسيحية والسياحية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الدعوة، مشيدًا بروح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون لنجاح موسم الاحتفال بدير مارجرجس بالرزيقات، والذي يشهد مشاركة واسعة من الزوار من مختلف المحافظات.