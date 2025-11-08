قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مغامرة فوق الأهرامات تنتهي بهبوط غير متوقع في كعابيش الجيزة| الحكاية كاملة

مغامرة فوق الأهرامات تنتهي بهبوط غير متوقع في كعابيش الجيزة
مغامرة فوق الأهرامات تنتهي بهبوط غير متوقع في كعابيش الجيزة
ياسمين القصاص

في واقعة نادرة أثارت الدهشة وأدخلت البهجة على أهالي إحدى مناطق الجيزة، شهدت منطقة كعابيش حدثا غير معتاد بعدما فوجئ السكان بسقوط ثلاثة سائحين برازيليين من السماء بواسطة مظلاتهم، في مشهد طريف أشبه بلقطة من فيلم مغامرات. 

وهذه الحادثة الطريفة وقعت أثناء فعالية رياضية سياحية للقفز بالمظلات فوق الأهرامات، إلا أن الظروف الجوية غير المتوقعة تسببت في تغيير مسار القفزة، لتتحول المغامرة الرياضية إلى موقف استثنائي لفت أنظار الجميع.

وقعت الحادثة عندما كان ثلاثة سائحين برازيليين يشاركون في نشاط القفز بالمظلات (السكاي دايفينج) ضمن فعالية سياحية تنظم فوق منطقة الأهرامات.

 إلا أن الرياح المفاجئة دفعتهم بعيدا عن المسار المحدد، لتقودهم المظلات إلى منطقة كعابيش بمحافظة الجيزة، حيث هبطوا بشكل غير متوقع فوق أسطح بعض المنازل وأحد الشوارع الجانبية بالمنطقة السكنية.

وبحسب روايات شهود العيان، فقد أصيب الأهالي بالذهول حين شاهدوا ثلاثة أشخاص يهبطون من السماء فجأة، قبل أن يسارعوا نحوهم للاطمئنان على حالتهم. وبعد لحظات من الارتباك والدهشة، اكتشف السكان أن القادمين من السماء ما هم إلا سائحون برازيليون أخطأوا موقع الهبوط أثناء مشاركتهم في الفعالية الرياضية بالأهرامات.

تدخل الأجهزة الأمنية والتحريات الأولية

وفور تلقي الجهات الأمنية بلاغا من الأهالي بشأن الواقعة، انتقلت قوة من الشرطة إلى المكان لفحص الموقف والتأكد من سلامة الجميع. وتبين من التحريات الأولية أن الحادث لا يحمل أي شبهة جنائية، وأن ما حدث كان مجرد خطأ ناتج عن تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء القفز.

وقد تم التواصل مع منظمي الفعالية السياحية لتأمين نقل السائحين إلى منطقة الأهرامات، حتى يتمكنوا من استكمال برنامجهم الرياضي والسياحي دون أي عوائق.

موقف الأهالي والشرطة

أكد مصدر أمني أن رجال الشرطة رافقوا السائحين إلى موقع الفعالية بالأهرامات حرصًا على سلامتهم، مشيدا في الوقت نفسه بموقف أهالي كعابيش الذين أبدوا تعاونا كبيرا واستقبلوا الضيوف بترحاب شديد. 

وأوضح المصدر أن الواقعة تم التعامل معها بسرعة وكفاءة، مما ساهم في إنهائها دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق لحظة هبوط السائحين بالمظلات وسط دهشة المارة، وعلق العديد من المستخدمين على الحدث بوصفه "واحدة من اللقطات النادرة والطريفة" في المنطقة، معربين عن إعجابهم بتصرف الأهالي وروحهم الطيبة في التعامل مع الموقف.

والجدير بالذكر، أن بهذه الصورة الطريفة، تحولت مغامرة رياضية إلى قصة إنسانية طريفة جمعت بين المغامرة والدهشة وروح الضيافة المصرية الأصيلة. 

ورغم أن السائحين هبطوا في المكان الخطأ، إلا أن التجربة انتهت بأمان وبانطباع إيجابي سيبقى في ذاكرتهم، ليؤكد مجددا أن مصر بلد الأمان والترحاب حتى في أكثر المواقف غرابة.

