محافظات

فريقا كليتي الطب البشري والتربية بسوهاج يحصدان المركز الأول فى بطولة الجامعة لتنس الطاولة طلبة وطالبات

سوهاج _ أنغام الجنايني

اختتمت جامعة سوهاج، بطولة تنس الطاولة طلبة وطالبات، بنظام الفردي والفرق، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة 170 طالب وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المنافسات شهدت تنافسا قويا بين فرق الكليات، وأسفرت النتائج عن فوز فريق كلية الطب البشري بالمركز الأول فى منافسات الطلبة.

وفوز فريق كلية التربية بالمركز الأول فى منافسات الطالبات، مهنئًا الفرق الفائزة والمشاركة فى البطولة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح الدراسي والعملي.

وأوضح الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تساهم فى الارتقاء بمستوى الطلبة والطالبات فى كافة المجالات.

وأكد أن النشاط الرياضي يعد أساس الأنشطة الطلابية لدوره الهام فى رفع كفاءة الطلاب البدنية والعقلية، وتكوين شخصياتهم وتنمية روح القيادة لديهم، إلى جانب إشباع ميولهم الرياضية وملء أوقات فراغهم بطريقة إيجابية.

واضاف أن بطولة تنس الطاولة تحظي بشعبية كبيرة ومشاركة واسعة من قبل طلاب الجامعة، وقد انتهت منافسات "الطلبة" بحصول فريق كلية الهندسة على المركز الثاني.

وفريق كلية العلوم على المركز الثالث، أما منافسات "الطالبات"، فاز فيها فريق كلية علوم الرياضة بالمركز الثاني، وفريق كلية الزراعة بالمركز الثالث.

وقال الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن بطولة الجامعة لتنس الطاولة بنظام "الفردي طلبة"، انتهت بفوز الطالب عبدالله عدنان رجب بكلية العلوم بالمركز الأول.

كما فاز الطالب محمد أيمن حسين بكلية الهندسة بالمركز الثاني، أما المركز الثالث حصل عليه الطالب مصطفي محمد فوزي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن مباريات "الفردي طالبات" أسفرت عن فوز الطالبة آية محمد موسى بكلية الصيدلة بالمركز الأول.

وفازت بالمركز الثاني الطالبة آلاء عبدالله خلف بكلية الطب البيطري، وحصلت على المركز الثالث الطالبة يوستينا مجاهد جرجس بكلية الزراعة.

وذكر الخطيب محمد أخصائي رياضي، أن فعاليات البطولة أقيمت بصالة الأنشطة الطلابية بكلية التربية، وقد ضمت هيئة التحكيم على المباريات كلا من كابتن محمد حمدالله، كابتن عمرو عباس، وكابتن حماده اسماعيل، واشرفت على منافسات الطالبات كابتن هالة مسعود.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
ازالة تعدي
الشرقية
