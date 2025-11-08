المنتدى الإعلامي 2030.. هل يستطيع الإعلام مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي؟

أكد مراسل «اكسترا نيوز» كريم رجب، أن الدورة الثالثة من منتدى الإعلام 2030 وُصفت بأنها ستكون استثنائية على كافة المستويات، مضيفا أن اختيار شعار هذه النسخة «من سيستمر؟» يسلط الضوء على جدلية مهمة حول استمرار الإعلام التقليدي في مواجهة التغيرات التكنولوجية الحديثة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام محليًا وعالميًا.

وأوضح «رجب» أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التواصل العالمي، التي تحدثت عن ضرورة التكاتف بين الدول للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضمان تكامل العنصر البشري مع التطورات المتلاحقة في المجال الإعلامي.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وأشار المراسل إلى جلسة مهمة شارك فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طارق نور، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة تحمي وسائل الإعلام من الوقوع في الأخطاء الناتجة عن المعلومات المغلوطة، كما تم التأكيد على أن الجمهور هو المحور الأساسي، ويجب تقديم المعلومات بسرعة ودقة مع التأكد من صحتها من المصادر الموثوقة.

البيانات المالية والرقمية

أكد كريم رجب أن المنتدى سيستمر بعقد جلسات حول كيفية تقديم البيانات المالية والرقمية في وسائل الإعلام المختلفة، واستعراض التطور السريع الذي يشهده الإعلام في ظل التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل هذه النسخة من المنتدى هامة لمناقشة التحديات الكبرى أمام الإعلام اليوم.